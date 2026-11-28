da redação

A noite desta sexta-feira, 27, foi marcada pela abertura da 1ª edição do Festival Gastronômico de Gurupi. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Sebrae, o evento movimentou o Centro Cultural Mauro Cunha e reuniu centenas de famílias para celebrar a gastronomia, a cultura e os sabores regionais. O primeiro dia já demonstrou a aprovação do público, que compareceu em peso para prestigiar a programação, especialmente a Cozinha Show com o chef e apresentador de televisão Edu Guedes.

A estrutura montada no Centro Cultural Mauro Cunha conta com uma ampla praça de alimentação, reunindo os estabelecimentos participantes da competição gastronômica e comerciantes tradicionais da Feirinha da Amizade. Ao todo, 15 pratos foram selecionados para a disputa, sendo 10 na categoria salgados e cinco na categoria doces. As receitas valorizam ingredientes regionais, como pequi, mandioca, carne de sol, chambari, buriti, baru e banana-da-terra, entre outros produtos que representam a riqueza da culinária tocantinense.

O Festival Gastronômico de Gurupi integra a programação festiva em comemoração aos 68 da cidade, preparada pela Prefeitura durante o mês de novembro.

Cozinha Show com Edu Guedes

O grande destaque da noite foi a Cozinha Show com o chef Edu Guedes, que preparou ao vivo uma receita inédita, especialmente elaborada para o festival. O prato foi um risoto que reuniu ingredientes típicos da região, como cachaça produzida localmente, carne de sol, queijo de feira e castanha de baru.

Durante a apresentação, o chef interagiu com o público, respondeu perguntas e compartilhou detalhes sobre o preparo da receita. Ao final, alguns participantes tiveram a oportunidade de experimentar o prato, que foi aprovado pelos presentes.

Edu Guedes agradeceu o carinho e a receptividade do público gurupiense, parabenizou a Prefeitura pela iniciativa e ressaltou a importância de eventos que valorizam a gastronomia, movimentam o comércio e fortalecem a cultura local. “Comida é reunião, é família, e é exatamente isso que estamos vendo aqui. Preparei um prato inédito, com muito amor e carinho, utilizando produtos típicos da região. Quero agradecer por todo o carinho e pela recepção. Gurupi está de parabéns pela realização desse evento, que é muito importante para o comércio e para a cultura local. Espero poder voltar mais vezes”, destacou.