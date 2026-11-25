Inaugurada no Setor Campo Belo durante os 68 anos da cidade, obra faz parte do plano municipal que projeta elevar de três para quase 20 o número de praças no município.
D Redação – Portal AtitudeTO
O Setor Campo Belo ganhou, na noite desta terça-feira (24), a Praça Rafaela Cardoso da Silva Nunes.Executada pelas secretarias municipais de Infraestrutura e de Bem-Estar e Segurança Hídrica, a obra integra a programação dos 68 anos de Gurupi e consolida a política de expansão de espaços públicos da gestão da prefeita Josi Nunes. O equipamento reúne quadra poliesportiva, quadra de areia, academia ao ar livre,playground, pergolado, bancos e paisagismo.
Durante a inauguração, a prefeita Josi Nunes destacou que a entrega reflete uma diretriz central da atual administração para descentralizar o acesso ao esporte e ao lazer. Segundo os dados apresentados pela gestora, Gurupi saltou de três praças no início do mandato para uma projeção de quase 20 unidades, somando os espaços já concluídos e os que aguardam inauguração.
“Uma das características da nossa gestão é criar espaços de lazer e bem-estar. São locais para as crianças brincarem, os adolescentes praticarem esportes e as pessoas realizarem atividades físicas. São espaços de saúde, educação, cultura, esporte e qualidade de vida. Estamos levando esses investimentos para diferentes regiões da cidade, porque entendemos a importância desses ambientes para a população”, afirmou Josi Nunes.
Para viabilizar a praça no Campo Belo, a prefeitura precisou unificar duas quadras do bairro e suprimir uma rua que cortava o terreno. O vice-prefeito Adailton Fonseca reconheceu que as adequações provocaram atrasos no cronograma, mas celebrou a entrega do equipamento.
“Sou apaixonado pelo Campo Belo. É um dos bairros mais bonitos de Gurupi, bem planejado e estruturado.Essa praça demorou um pouquinho, tivemos alguns problemas no decorrer da obra, mas hoje é um dia feliz.Entregamos um espaço que será muito bem aproveitado pela comunidade. É uma das mais belas obras que a gestão da prefeita Josi Nunes está entregando”, declarou Fonseca.
Já a titular da Infraestrutura, Juliana Passarin, lembrou outras intervenções realizadas na região, como recapeamento asfáltico e iluminação em LED, e cobrou a participação dos moradores na zeladoria do local.
“É importante que a comunidade se aproprie desse espaço, cuide e ajude a preservar a praça, para que todos possam continuar usufruindo dessa estrutura”, alertou.
Uso imediato pelos moradores
Logo após a solenidade, famílias da região ocuparam os equipamentos. Mãe de três crianças — de 13, 9 e 3 anos —, a moradora Dilma Souza aprovou a estrutura próxima de casa para a recreação dos filhos. A mesma avaliação foi compartilhada pelas vizinhas Kauane Pinheiro e Ingrid Helena, que levou os sobrinhos ao local.
Entre os mais jovens, a aprovação veio na prática: o adolescente Ricardo Silva elegeu a quadra poliesportiva para jogar futebol, enquanto o pequeno Théo Pereira estreou o playground e avisou que vai pedir à mãe para levá-lo à praça todos os dias.
A história por trás do nome
A escolha do nome da praça presta tributo a Rafaela Cardoso da Silva Nunes. Nascida em Dianópolis em 1997, ela mudou-se para Gurupi em 2012 para cursar Pedagogia e tornou-se conhecida na cidade pelo engajamento em ações voluntárias. Em janeiro de 2017, aos 19 anos, Rafaela morreu durante a gestação de seu primeiro filho, João Emanuel, vítima de complicações causadas por uma infecção.
No fim de 2018, a mãe da jovem, Neir Ferreira, fundou o Projeto Nina — referência ao apelido de Rafaela — para dar continuidade ao trabalho assistencial da filha. Hoje, a instituição atende cerca de 330 pessoas cadastradas em Gurupi com distribuição de cestas básicas, hortifrútis, café da manhã diário (de segunda a sexta), escolinha de futebol gratuita e cursos profissionalizantes. Durante a pandemia, o atendimento chegou a mil famílias, e o projeto mantém núcleos em Peixe, Natividade, Conceição do Tocantins, Almas e Lago dos Rodrigues (MA).
Emocionada, Neir agradeceu aos vereadores e ao Executivo pela homenagem.
“É uma alegria muito grande,algo difícil de descrever. Minha filha e eu sempre gostamos de realizar trabalhos sociais. Depois que ela partiu, muitas vezes me perguntava como aquela promessa de reconhecimento se cumpriria. Hoje vejo que Deus não mente. Estou levando o nome da minha filha e, de certa forma, estamos juntas realizando esse trabalho. Ter o nome dela nesta praça não tem definição. Sou muito grata à prefeita, aos vereadores, aos secretários e a todos que contribuíram para essa homenagem”, disse.