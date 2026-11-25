Ampliação da participação feminina em relatorias estratégicas, reforma política e garantia de recursos no Orçamento da União estiveram entre as principais pautas do encontro

Por Redação

Liderada pela senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), a Bancada Feminina do Senado reuniu, na manhã desta quarta-feira (25), senadoras em exercício e eleitas com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), para discutir a ampliação da participação das mulheres nas decisões do Legislativo. O encontro antecipou pautas prioritárias para a próxima legislatura, quando a representação feminina no Senado passará a contar com 19 parlamentares. A agenda contou com as presenças de 14 parlamentares atuais e eleitas, dentre elas Tereza Cristina (PP/MS), Teresa Leitão (PT/PE), Marília Campos (PT/MG), Eliziane Gama (PT/MA), Bia Kicis (PL/DF) e Luizianne Lins (Rede/CE).

Entre as principais reivindicações estão a ampliação da participação das senadoras em relatorias de projetos estratégicos para o país, incluindo matérias tributárias, econômicas, orçamentárias e medidas provisórias, além da realização de reuniões periódicas da bancada com a Presidência do Senado, compromisso assumido por Alcolumbre durante o encontro.

“Nós, mulheres, temos pautas ligadas à questão da violência contra a mulher, à questão da saúde, mas também temos interesse em discutir questões tributárias, financiamento, relatorias de medidas provisórias e de textos importantes. Esse foi um apelo da bancada por um maior protagonismo”, destacou Dorinha.

Reforma política

A reforma política também esteve no centro das discussões, especialmente as possíveis mudanças no sistema eleitoral, o financiamento de campanhas e os impactos dessas alterações na representação feminina nos municípios, estados e no Congresso Nacional. A bancada defendeu a participação das senadoras desde o início da construção das propostas, evitando que matérias dessa relevância cheguem ao Senado com pouco tempo para discussão.

Outra preocupação apresentada foi a garantia de recursos no Orçamento da União para políticas públicas voltadas às mulheres. Dorinha ressaltou que a prioridade dada a essas políticas precisa estar expressa na destinação dos recursos públicos. “Quando a gente fala que a questão das mulheres é importante, mas olha o Orçamento e não vê a presença do recurso, isso não se traduz como prioridade”, afirmou a líder da Bancada Feminina.

Entre as demandas mais imediatas, as parlamentares solicitaram ainda maior participação nas discussões sobre o Código de Processo Civil, especialmente em dispositivos que podem afetar os direitos das mulheres e as relações patrimoniais, além do Código Eleitoral.

Segundo Dorinha, Alcolumbre manifestou disposição para apoiar as pautas apresentadas e assumiu o compromisso de manter um diálogo regular com a Bancada Feminina enquanto estiver à frente da Presidência do Senado.