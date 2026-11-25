Alteração na LDO para 2027 poderá assegurar cerca de R$ 93 milhões para a saúde de média e alta complexidade, dos quais pelo menos R$ 46 milhões serão destinados exclusivamente a investimentos

Por Redação

O governador eleito do Tocantins, Vicentinho Júnior, esteve nesta terça-feira, 24, na Assembleia Legislativa (Aleto), onde foi recebido pelo presidente da Casa e vice-governador eleito, Amélio Cayres. Durante o encontro com os deputados estaduais, foram debatidos pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, aprovada pelo Legislativo.

Entre as alterações acolhidas pelos parlamentares, a pedido de Vicentinho, está a ampliação de 25% para 30% do percentual das emendas parlamentares individuais impositivas destinado obrigatoriamente à saúde de média e alta complexidade.

Mais recursos para a saúde

Pelo texto aprovado, as emendas individuais impositivas correspondem a 1,85% da Receita Corrente Líquida executada. Dos recursos vinculados à saúde, pelo menos 50% deverão ser aplicados em investimentos. Os 70% restantes do total das emendas serão de livre destinação dos parlamentares, nos termos da legislação.

Considerando a Receita Corrente Líquida estimada em R$ 16,81 bilhões para 2027, a alteração poderá assegurar cerca de R$ 93,3 milhões para a saúde, dos quais pelo menos R$ 46,6 milhões deverão ser destinados a investimentos.

Planejamento orçamentário

Com previsão global de receitas de R$ 21,32 bilhões, conforme o projeto encaminhado ao Legislativo, a LDO estabelece as diretrizes e prioridades que orientarão a elaboração do orçamento estadual para 2027. Sua aprovação representa uma etapa importante para o planejamento e a execução das políticas públicas da próxima gestão.