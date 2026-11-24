Primeiro encontro no Palácio Araguaia reúne equipes técnicas para diagnóstico das contas e serviços públicos; transmissão oficial do cargo ocorre no dia 6 de janeiro de 2027.

Da Redação- Portal AtitudeTO

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebeu o governador eleito, Vicentinho Júnior, na tarde desta terça-feira (24), no Palácio Araguaia, em Palmas. A reunião marca o início oficial do diálogo entre a atual gestão e a equipe responsável pelo levantamento de dados para o próximo governo.

Ao longo do encontro, Vicentinho Júnior apresentou questionamentos técnicos sobre áreas estratégicas da administração estadual, com foco em saúde, educação, previdência estadual (Igeprev) e segurança pública — pasta na qual voltou a cobrar explicações sobre o prazo do curso de formação dos novos aprovados no concurso da Polícia Militar. Os titulares das secretarias presentes responderam às demandas e detalharam o cenário atual de cada setor.

Vicentinho afastou o tom de fiscalização punitiva e reforçou que o objetivo da equipe é mapear a estrutura do Estado antes de assumir o comando do Executivo. “Não estamos aqui com o espírito de fazer uma auditoria da atual gestão. Queremos conhecer a realidade do Estado e reunir as informações necessárias para identificar os problemas e buscar soluções. Nosso compromisso é iniciar o governo com planejamento, responsabilidade e condições de entregar resultados à população tocantinense”, afirmou o governador eleito.

Wanderlei Barbosa, por sua vez, abordou o comportamento da arrecadação estadual e os entraves enfrentados na rede pública de saúde, garantindo acesso irrestrito às informações administrativas. “Queremos que esta transição seja a melhor possível, para que o governador eleito tenha condições de dar andamento ao seu trabalho. Toda a nossa equipe está à disposição e torcemos para que ele faça um grande governo, porque, quanto melhor o governo, melhor para o Estado”, declarou Barbosa.

Participantes

Acompanharam o governador eleito Stellamaris Postal, Neto Aires, Júlio Edstron, Thiago Schüller, Jairo Mariano, Solano Donato e Zelma Coelho. Pela atual gestão, participaram secretários e dirigentes de órgãos estaduais.