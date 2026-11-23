da redação

Uma gravação publicada nas redes sociais durante o feriado da Consciência Negra gerou forte repercussão nacional e culminou em uma denúncia formal contra uma universitária em Palmas. No vídeo, a estudante de Psicologia Mykaella Alves profere ofensas de cunho racial ao afirmar que pessoas negras serviriam apenas para “dar folga pros brancos” no dia 20 de novembro, acrescentando que não manteria contato com elas caso não existisse a data comemorativa. A circulação das imagens provocou indignação imediata entre internautas e mobilizou entidades ligadas aos direitos humanos no Tocantins.

Diante da gravidade do conteúdo, lideranças de movimentos sociais levaram o caso às autoridades competentes nesta segunda-feira (23). Representantes do Coletivo SOMOS e do Movimento Negro Unificado (MNU), José Eduardo de Azevedo e o professor Tedson Souza, protocolaram uma representação junto ao Ministério Público do Tocantins (MPTO). O promotor de Justiça Paulo Alexandre recebeu o material e informou que adotará as medidas legais cabíveis, somando-se a um boletim de ocorrência que já havia sido registrado anteriormente para solicitar a abertura de investigação policial.

Para as organizações que acompanham a denúncia, a resposta institucional é essencial para frear a sensação de impunidade e evitar que ataques discriminatórios sejam tratados como meras opiniões pessoais. Os representantes destacaram que, embora o Brasil possua legislação rigorosa contra o preconceito racial, muitos agressores ainda se sentem confortáveis para expor discurso de ódio publicamente, reforçando a necessidade de que vítimas e testemunhas sempre formalizem queixas nas delegacias.

Agora, o Ministério Público analisará as provas anexadas ao processo para definir os próximos passos jurídicos e o eventual enquadramento criminal da jovem. Pela Constituição Federal e pelas leis vigentes no país, o crime de racismo é considerado inafiançável e imprescritível, prevendo pena de reclusão aos condenados após a devida apuração dos fatos pela Justiça.