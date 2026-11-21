da redação

O Tocantins deve registrar um fim de semana marcado por pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de tempestades em diferentes regiões do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todos os 139 municípios tocantinenses estão sob alerta de perigo potencial, válido até as 23h59 deste domingo (22). A previsão indica volumes de chuva de até 50 milímetros por dia, rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo, além do risco de descargas elétricas e alagamentos.

Em Gurupi, no sul do estado, a previsão aponta pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo deste sábado (21), com temperatura máxima de 32°C. No domingo, o dia deve começar com poucas nuvens, mas há possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. Em Palmas, são esperadas pancadas de chuva durante o sábado, enquanto no domingo a instabilidade deve aumentar a partir da tarde. Já em Araguaína, a previsão também indica chuva com trovoadas. Diante das condições meteorológicas, a orientação é evitar áreas abertas durante tempestades, não se abrigar debaixo de árvores e manter distância de locais sujeitos a alagamentos.