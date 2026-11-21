da redação

O Governo do Tocantins voltou atrás na proposta de vender sua participação acionária na Energisa Tocantins, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no estado. A decisão foi oficializada por meio da Medida Provisória nº 35, publicada no Diário Oficial na quinta-feira (19), pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Com a mudança, o Estado deverá manter pelo menos 20% das ações da companhia, encerrando o procedimento de venda que vinha sendo preparado desde 2025.

Atualmente, o Tocantins possui aproximadamente 23,33% de participação na empresa. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a desistência ocorreu após uma reavaliação das condições do mercado e dos prazos necessários para concluir a operação, que poderiam comprometer os resultados financeiros esperados.

A medida também cancela a autorização para venda de ações da Lajeado Energia, concedida em 2020. A Medida Provisória tem efeito imediato, mas ainda deverá passar pela análise da Assembleia Legislativa do Tocantins.