da redação

Com a chegada da Black Friday, marcada para sexta-feira (27), os motoristas do Tocantins poderão encontrar ofertas e descontos nos postos de combustíveis. O Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Tocantins (Sindiposto-TO), no entanto, alerta que os consumidores devem verificar as condições das promoções, já que alguns estabelecimentos podem oferecer preços diferentes para pagamentos via Pix, dinheiro ou cartão.

Segundo o sindicato, a legislação permite essa diferenciação, desde que os valores e as formas de pagamento sejam informados claramente antes do abastecimento. O Procon também orienta os consumidores a guardar comprovantes e registrar possíveis irregularidades, como propaganda enganosa ou cobranças diferentes das anunciadas.

O presidente do Sindiposto-TO, Wilber Silvano de Sousa Filho, explica que cada estabelecimento tem liberdade para definir seus preços e promoções, sem interferência do sindicato.

“Cada posto é livre para definir suas ações comerciais, e isso preserva a livre concorrência”, afirmou.

Segundo ele, o principal cuidado deve ser garantir que os clientes tenham acesso a todas as informações necessárias antes de abastecer.

“O consumidor precisa saber exatamente o que vai pagar e em quais condições, para comprar com segurança e sem margem para má interpretação”, destacou Wilber.