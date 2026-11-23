Durante a entrega da Insígnia 2026 – Mérito Empresarial ACIARA, ao lado do prefeito Wagner Rodrigues, governador eleito declara que as portas do Palácio Araguaia estarão abertas para o município e prega cumprimento de obrigações acima de disputas partidárias e apresentou compromissos para a saúde, o desenvolvimento econômico e o fortalecimento da parceria com o município

Por Redação

Araguaína terá participação estratégica no novo governo do Tocantins. A sinalização foi feita pelo governador eleito Vicentinho Júnior durante a solenidade Insígnia 2026 – Mérito Empresarial ACIARA, realizada neste sábado (21), no Centro de Convenções de Araguaína. Um dos homenageados da noite, Vicentinho aproveitou o encontro com empresários e lideranças para anunciar medidas voltadas à saúde, ao desenvolvimento econômico e ao fortalecimento da parceria com o município.

Antes da cerimônia, o governador eleito visitou todos os estandes da Feira EPOCA, que nesta etapa reúne 60 expositores e valoriza o empreendedorismo regional.

A solenidade também celebrou a trajetória de empresários e empreendedores que contribuem para o desenvolvimento da cidade. O presidente da ACIARA, Roger Kuhn, destacou o papel da iniciativa privada na construção de uma economia forte.

Mutirão de cirurgias e incentivo fiscal

Entre os principais anúncios de Vicentinho está o lançamento, em 9 de janeiro, de um mutirão de cirurgias da rede estadual de saúde em Araguaína. A iniciativa busca ampliar o acesso aos procedimentos eletivos e reduzir a demanda reprimida.

Durante o evento, Vicentinho apresentou compromissos para fortalecer a economia, ampliar os serviços de saúde e estreitar a parceria entre o Governo do Estado e Araguaína. Ao se dirigir ao prefeito Wagner Rodrigues, afirmou que o período eleitoral ficou para trás e que agora começa uma etapa de trabalho conjunto.

“Acabou o palanque. Agora somos homens cumprindo nossas obrigações. As portas do Palácio Araguaia estão abertas para o povo araguainense e para o representante legitimamente eleito por esse povo. Vamos juntos”, declarou.

O governador eleito também defendeu uma nova relação entre Estado e municípios na assistência à saúde.

“Essa situação de o governo empurrar o paciente para a UPA e deixar a conta para o município acabou. Araguaína terá um parceiro de verdade”, declarou.

Na área econômica, anunciou um programa de incentivo fiscal que prevê quatro anos de isenção de IPVA para veículos utilizados na atividade de transporte, incluindo motocicletas de até 180 cilindradas, como forma de reduzir custos e valorizar os trabalhadores do segmento.

Diálogo permanente com o setor empresarial

A desburocratização e o fortalecimento do setor produtivo também estão entre as prioridades da futura gestão. Vicentinho confirmou que Araguaína terá representação na Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, cumprindo compromisso assumido durante a elaboração do plano de governo.

Outra novidade será a criação de uma Câmara Permanente Empresarial, com participação do governo e das entidades representativas, para discutir entraves, simplificar processos e construir soluções para quem empreende.

“Nosso governo estará de portas abertas e, principalmente, com os ouvidos abertos para escutá-los. Ninguém vai trazer uma solução pronta para o empresariado. São vocês que conhecem a realidade e sabem onde estão as dificuldades. Vamos construir juntos”, afirmou.

Como parte dessa agenda de desenvolvimento, Vicentinho anunciou que estará em Boston, nos Estados Unidos, no dia 3 de dezembro, em uma programação da LIDE para discutir oportunidades relacionadas a investimentos, mineração, segurança jurídica e energética.

Articulação política em defesa do Tocantins

Outro desafio colocado entre as prioridades do novo governo é a defesa dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE). A possível perda de aproximadamente R$ 1,5 bilhão mobilizará a articulação de Vicentinho com os oito deputados federais e os três senadores tocantinenses.

“Estamos diante da possibilidade de perder aquilo que é direito do Tocantins. Essa será uma luta nossa, com a bancada federal, para defender os interesses do nosso estado”, enfatizou.

Ao encerrar sua participação, Vicentinho reafirmou o compromisso de conduzir uma gestão aberta ao diálogo, com planejamento e capacidade de execução.

“O Tocantins nasceu para dar certo. Vamos trabalhar todos os dias para que, ao final dos quatro anos, possamos olhar para trás e dizer que valeu a pena”, concluiu.