da redação

O corpo do pescador Renato Sandrin, de 60 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (22), no Rio Araguaia, na região de Santa Fé do Araguaia, no norte do Tocantins. Ele estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (20), quando a embarcação em que estava com outro homem virou nas proximidades de uma fazenda. O segundo ocupante conseguiu sobreviver e foi resgatado com a ajuda de moradores da região.

As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros e começaram na manhã de sábado (21), com equipes de mergulho e varreduras em diferentes trechos do rio, incluindo áreas com até 12 metros de profundidade. Na manhã de domingo, amigos da vítima informaram que o corpo havia sido visto boiando próximo a uma propriedade rural, a cerca de três quilômetros do provável local do acidente.

A equipe realizou a retirada e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso foi registrado inicialmente como morte acidental por afogamento.