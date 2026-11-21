Ações aconteceram em Almas e Dianópolis na Região Sudeste

Por Redação

A Associação dos Artesãos de Gurupi (AGA) marcou presença nas quatro ações que o Comitê de Cultura do Tocantins realizou na Região Sudeste nessa semana. Foram duas oficinas, uma em Almas e outra em Dianópolis e a mobilização para o Fórum de Cultura de Dianópolis realizadas dentro do programa Comitê de Cultura Itinerante, sob o slogan Todo o Tocantins pela Cultura. Mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (63) 9 9257-3579.

A AGA, o Instituto de Apoio Aos Povos Originários e Comunidades Tradicionais do Estado do Tocantins (Instituto Nativus) e o Instituto Social e Cultural Araguaia (ISCA) participaram como rede executante, e as ações foram uma realização da Federação Tocantinense de Artes Cênicas (FETAC), Sistema Nacional de Cultura, Programa Nacional dos Comitês de Cultura, e do Governo do Brasil por meio do Ministério da Cultura.

A primeira ação foi a realização da oficina Marcos Regulatórios das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Parcerias entre Organizações Culturais e a Administração Pública, ministrada por Ronaldo Coelho Teixeira das 19h às 22h do último dia 17 de novembro no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Almas (TO), com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Diretoria Municipal de Cultura e Prefeitura do Município.

A segunda ação foi a mobilização da comunidade de Dianópolis para participação no Fórum Municipal de Cultura, realizada das 13h30 às 16h30 na Praça da Gameleira, naquele Município.

A terceira ação foi a realização do Fórum Municipal de Cultura de Dianópolis, realizado sob o tema Cultura, Memória e Consciência, das 19h às 22h na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), e que contou com mesas de debate, escuta pública da PNAB, exposição de artesanato e desfile com roupas e acessórios de capim dourado das artesãs locais, e apresentação cultural do Ponto de Cultura Suça das Dianas. Essas duas ações contaram com o apoio da Unitins e da Prefeitura de Dianópolis por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

A quarta e última ação foi a realização da oficina Estrutura, Normativos e Funcionamento das Políticas Públicas de Cultura no Brasil, com Ronaldo Coelho Teixeira, das 9h às 12h no auditório da Unitins de Dianópolis, e que também contou com o apoio da Unitins e da Prefeitura de Dianópolis por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Segundo Maria do Socorro, essa primeira ação na Região Sudeste foi bastante positiva. “Tivemos a participação da sociedade civil nessas ações e todo o apoio necessário para sua realização. A palavra aqui é gratidão para cada parceiro em mais essa ação do Comitê de Cultura do Tocantins”, ressaltou a Presidente.

Sobre a AGA

A Associação Gurupiense de Artesãos (AGA) iniciou suas atividades entre os anos de 2010 e 2011. Era um grupo de artesãos que se reunia para expor seus trabalhos artesanais apenas em feiras municipais, datas comemorativas e nos finais de semana. Com o passar do tempo, o grupo sentiu a necessidade de legalizar-se e, em 26 de agosto de 2012 foi fundada a entidade. Em 14 de novembro de 2013, a Associação reuniria todos os artesãos de Gurupi, para desenvolver e receber instruções e incentivo a cerca dos trabalhos manuais, sendo incentivados e orientados para a economia criativa.

A Associação tem por objetivo o desenvolvimento da arte e técnica em artesanato por meio de seus artesãos, podendo promover cursos, feiras, seminários, eventos sociais e artísticos, para o aprimoramento de seus artesãos, visando o conhecimento de novas técnicas de artesanato, estimulando também a exposição dos produtos artesanais, feiras e exposições. Trabalha também com a sustentabilidade e oficinas para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Algumas Participações da AGA

Projeto Brasil Original em parceria com o SEBRAE e Prefeitura; Participação nos Arraiás da Amizade, com exposição e comercialização de produtos, peças e comidas típicas; Feiras em homenagem ao dia das mães com desfile de moda, apresentação cultural, exposição e comercialização de peças; Feiras de Natal, com exposição e comercialização de peças; Participação nas Feiras de Exposições Agropecuárias de Gurupi e Cariri do Tocantins; Oficina com idosos na cidade de Aliança do Tocantins; Exposição e comercialização de peças nas praças da cidade, UnirG e IFTO; Participação da Presidente da Associação como

Conselheira do Conselho de Políticas Culturais do Estado do Tocantins; Parceria com o Governo do Tocantins com o fornecimento de cursos, transporte de artesão para participação em feiras nacionais; Logística e suporte de estrutura física, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Gurupi; Concessão pelo Governo Municipal de 03 boxes no Mercado Municipal para uso da Associação; Participação na prevenção da Covid-19, com a produção e doação de mais de 1.000 máscaras e sabonetes líquidos; Aquisição de camisetas e crachás; Ofertas de Cursos à comunidade; Carteira do Artesão Nacional; Entrega do CNPJ aos artesãos; Associação está agora localizada no Mercado Municipal, Boxes 16 e 17, que fica na Rua 7 entre as avenidas Paraná e Santa Catarina, centro, Gurupi (TO).

Serviço

O quê: Associação dos Artesãos de Gurupi (AGA) integra programação do Comitê de Cultura Itinerante

Como: realização de ações e oficinas em Almas e Dianópolis (TO) pelo Comitê de Cultura do Tocantins, regional Sul e Sudeste

Informações: (63) 9 9257-3579