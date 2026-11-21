da redação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) restringiu o tráfego de veículos com peso superior a 36 toneladas na ponte sobre o Rio Formoso, localizada no km 484,5 da BR-242, em Formoso do Araguaia, na região sul do Tocantins. A medida preventiva foi adotada após inspeções técnicas identificarem vibrações excessivas na estrutura, levantando a necessidade de uma avaliação mais detalhada das condições da ponte.

Com a determinação, somente veículos com Peso Bruto Total (PBT) ou Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de até 36 toneladas estão autorizados a realizar a travessia.

Segundo o DNIT, a restrição permanecerá em vigor enquanto forem realizadas as avaliações técnicas para verificar a segurança da estrutura. Caso sejam identificados problemas que comprometam sua capacidade estrutural, poderão ser necessárias obras de reforço.

O órgão não estabeleceu prazo para o fim da restrição. A medida exige atenção principalmente dos caminhoneiros e transportadores de cargas que utilizam a rodovia, já que veículos acima do limite permitido estão proibidos de atravessar a ponte.