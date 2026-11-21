Tricampeão brasileiro consecutivo, o atleta representa a terceira geração de karatecas da família Stival e venceu no ponto de ouro a final contra um ex-campeão mundial polonês, no Mundial da WTKF, nos Estados Unidos.

Por Redação

Washington DC (EUA), 21 de novembro de 202 — O goiano Davi Stival, de 18 anos, é campeão mundial de karatê tradicional na categoria kumite (luta) individual masculino, 18 a 20 anos. A conquista veio no XXII Campeonato Mundial de Karatê Tradicional da WTKF (World Traditional Karate Federation), disputado de 17 a 20 de novembro em Washington DC, nos Estados Unidos. No mesmo Mundial, Davi integrou a equipe absoluta da Seleção Brasileira, que ficou com o vice-campeonato por equipes.

Convocado pela CKTB para a Seleção Brasileira de Karatê Tradicional, Davi chegou ao Mundial como tricampeão brasileiro consecutivo e lutou com uma fratura no nariz sofrida semanas antes da competição. Ele treina desde os 3 anos de idade no Clã Oswaldo Mendonça, em Goiânia, sob orientação do avô e sensei Edwaldo Stival.

O caminho até o ouro

No kumite individual, Davi passou por atletas dos Estados Unidos e da República Tcheca até chegar à final. Do outro lado estava um polonês que já havia sido campeão mundial pela ITKF.

A luta terminou empatada e foi para a prorrogação no ponto de ouro, em que o primeiro a pontuar vence. Davi derrubou o adversário com um ashi-barai (rasteira), golpe que é a marca do sensei Oswaldo Mendonça e foi treinado à exaustão durante a preparação. Com o polonês no chão, finalizou o golpe e garantiu o título mundial.

O Mundial foi organizado pela WTKF e sediado pela American Amateur Karate Federation (AAKF), com competições individuais e por equipes.

Tricampeão brasileiro e convocação

O título mundial coroa três anos seguidos no topo do Brasil. Davi foi campeão brasileiro em 2024, em Cascavel (PR), e em 2025, em Natal (RN), na categoria 16 a 17 anos. Em 2026, já na categoria 18 a 20 anos, venceu em João Pessoa (PB) e fechou o tricampeonato consecutivo.

Faixa preta 1º dan desde 2024, Davi foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira naquele mesmo ano. Em 2026, a CKTB (Confederação de Karatê Tradicional Brasileira) o convocou novamente, agora para o Mundial de Washington.

Três gerações no tatame

Davi é a terceira geração de karatecas da família Stival. O karatê começou com o avô, Edwaldo Stival, passou pelo tio, Oswaldo Stival Neto, e chegou ao neto.

Davi começou a treinar aos 3 anos, olhando o avô. Edwaldo segue até hoje como seu sensei e responsável pelo dia a dia de treinos.

Preparação feita em casa

Toda a preparação para o Mundial foi feita no Clã Oswaldo Mendonça, uma das academias mais tradicionais de Goiânia e referência internacional no karatê tradicional. O ciclo começou em meados de agosto e foi conduzido pelo avô e sensei Edwaldo Stival e pelo sensei Oswaldo Mendonça, 9º dan.

Davi treinava todos os dias da semana: de 1h30 a 2 horas de karatê, mais 1 hora de musculação, com alimentação controlada. Tudo isso conciliado com a faculdade de Agronomia pela manhã e o trabalho à tarde nas fazendas da família. Do escritório ou da fazenda, ele seguia direto para o treino com o avô.

O maior obstáculo veio a cerca de um mês do Mundial. Entre três e quatro semanas antes da competição, Davi fraturou a cartilagem do septo nasal. Mesmo assim, manteve a preparação e chegou a Washington para conquistar o título.

Declarações

“Foi uma alegria enorme. Eu só conseguia agradecer a Deus e ao meu avô por ter a oportunidade de estar com a Seleção Brasileira, me consagrar campeão mundial e entrar para a lista de campeões mundiais”, afirma Davi Stival.

“A disciplina, o foco e a determinação são os primeiros passos para a vitória”, resume o avô e sensei Edwaldo Stival.

Chegada a Goiânia

O campeão mundial desembarca em Goiânia no domingo, 29 de novembro de 2026, às 17h10, no Aeroporto Internacional de Goiânia – Santa Genoveva, no voo LATAM LA3518. A imprensa está convidada para acompanhar a chegada e entrevistar o atleta.

Informações para a imprensa

Contato: Davi Stival — (62) 99995-8314

Instagram do atleta: @davi_stiveira e @davi_stival.krt

Instagram da academia: @cla_oswaldomendonca