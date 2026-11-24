Aprovações para infraestrutura chegam a R$ 931,41 milhões, crescimento de 377,9% em relação ao volume de 2025 do mesmo período

por Redação

Micro, pequenas e médias empresas respondem por mais de cinco de cada dez reais aprovados. Desembolsos para o estado somam R$ 1,49 bilhão no período. Volume de crédito para a região Norte cresce 54% em 2026, alcançando R$ 7,82 bilhões.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 1,81 bilhão em crédito para o Tocantins entre janeiro e setembro de 2026. O valor é 132,1% maior que o registrado no mesmo período de 2025 (R$ 781,57 milhões). As liberações de recursos para o estado chegaram a R$ 1,49 bilhão em 2026.

O crescimento da economia tocantinense teve destaque no setor de infraestrutura, com R$ 931,4 milhões, alta de 377,9% em relação ao ano anterior. Em seguida, vieram comércio e serviços, com R$ 358,2milhões (194,5%); e indústria, com R$ 108 milhões (543,1%)

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) foram responsáveis por R$ 930,7 milhões das aprovações, 51,3% do total. O volume é 48,3% superior ao dos nove primeiros meses de 2025 (R$ 627,4 milhões).

“Esse resultado evidencia a trajetória de crescimento nas aprovações, iniciada em 2023, e reflete o compromisso do governo com o desenvolvimento de todas as regiões do país. Por orientação do presidente Lula, o BNDES adotou uma estratégia para crescer no Norte, com orçamento dedicado e condições diferenciadas, que tem contribuído para aumentar os investimentos, reforçar a infraestrutura, promover a inovação e melhorar a qualidade dos serviços para a população. Na região, o volume de crédito aprovado cresceu 189% na comparação com o governo anterior”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES”.

“No Tocantins, apoiamos investimentos para restauração florestal e fortalecimento da bioeconomia sustentável. Também estamos financiando o hospital da mulher em Palmas com a primeira debênture incentivada do país”, completa.

Entre janeiro de 2023 e setembro de 2026, o BNDES aprovou R$ 5,41 bilhões para o Tocantins, ante R$ 3,94 bilhões entre janeiro de 2019 e setembro de 2022. A agropecuária recebeu R$ 2,32 bilhões; a infraestrutura ficou com R$ 2,03 bilhões; comércio e serviços, R$ 747,3 milhões; e a indústria, R$ 314,8 milhões. Os desembolsos somaram R$ 4,17 bilhões, alta de 53,6% na comparação com o período anterior (R$ 2,71 bilhões).

Aprovações para o Norte em 2026 crescem 54%

Nos primeiros nove meses de 2026, as aprovações de recursos para a região Norte somaram R$ 7,82 bilhões, ante R$ 5,08 bilhões no mesmo período de 2025, aumento de 54%.

O setor de infraestrutura respondeu por R$ 3,16 bilhões; agropecuária, por R$ 2,09 bilhões; comércio e serviços, por R$ 1,93 bilhão; e indústria, por R$ 644,6 milhões. Já as aprovações para o segmento de MPMEs somaram R$ 5,99 bilhões, 58,4% a mais que o registrado no mesmo período de 2025 (R$ 3,78 bilhões).

Entre 2023 e setembro de 2026, o volume de crédito aprovado para o Norte chegou a R$ 40,46 bilhões, alta de 189% na comparação com o período entre janeiro de 2019 e setembro de 2022 (R$ 14 bilhões). Houve crescimento nas aprovações em todos os setores ante o período anterior. Destaque para infraestrutura, com R$ 18,05 bilhões, aumento de 122,6%; agropecuária, R$ 10,02 bilhões (+153,2%); comércio e serviços, R$ 9,5 bilhões (+551%); e indústria, R$ 2,89 bilhões (+507%).

Aprovações no Brasil

Nos primeiros nove meses de 2026, o BNDES registrou lucro líquido de R$ 20,3 bilhões, aumento de 18% frente ao mesmo período de 2025, e lucro recorrente de R$ 12,3 bilhões, alta de 10%.

No período, os ativos da instituição alcançaram o valor recorde de R$ 1,096 trilhão, a carteira de crédito ultrapassou R$ 706 milhões, com trajetória de alta, e o patrimônio líquido atingiu recorde histórico de R$ 191,9 bilhões.

Os resultados operacionais mantêm, igualmente, desempenhos expressivos, com aprovações e desembolsos que superaram as marcas dos últimos anos. As aprovações de crédito somaram R$ 190,5 bilhões, aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2025. Os maiores crescimentos foram observados no crédito à infraestrutura (alta de 94%) e agropecuária (20%), somando R$ 75,7 bilhões e R$ 42,9 bilhões, respectivamente. Os créditos ao comércio e serviços somaram R$ 31,1 bilhões (alta de 14%) e à indústria R$ 40,8 bilhões (4%).

Entre janeiro e setembro de 2026, o total de injeção de crédito viabilizado pelo BNDES aumentou 9% em relação a 2025 e 234% comparado ao 2022, somando R$ 254,1 bilhões.

O apoio às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) também teve alta nos primeiros nove meses de 2026, totalizando R$ 166,9 bilhões, um aumento de 7% comparado ao 2025. Foram R$ 103,3 bilhões em aprovações de crédito e R$ 63,6 bilhões em garantias prestadas por fundos garantidores em operações realizadas por agentes financeiros.

No período, o volume dos desembolsos do BNDES alcançou R$ 135,9 bilhões, aumento de 33% em relação a 2025, garantindo a continuidade do crescimento da carteira expandida. As consultas aumentaram 32% em relação a 2025, totalizando R$ 348,8 bilhões.

A solidez da carteira de crédito do BNDES é evidenciada pela inadimplência de 0,05% (90 dias), que permanece expressivamente inferior à do Sistema Financeiro Nacional (4,98% geral e 0,71% para grandes empresas em setembro de 2026).