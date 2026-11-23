Com o novo modelo de fatura em circulação, a BRK | Saneatins orienta os clientes sobre os principais elementos que comprovam a autenticidade do documento.

Da Redação

No início de novembro, para atender às exigências da Reforma Tributária, a fatura de água e esgoto da BRK | Saneatins passou por uma atualização visual. O novo modelo trouxe informações organizadas de forma mais clara e transparente, facilitando a consulta dos dados da cobrança e da nota fiscal. No entanto, a mudança também gerou dúvidas entre clientes sobre a autenticidade do documento.

Morador de Gurupi fez um alerta nas redes sociais sobre o golpe na cobrança e alertou os consumidores:

https://youtube.com/shorts/4A05oLoCWzs?is=SA9as6rMvApU7sT0

Para ajudar a população a identificar a fatura oficial e realizar o pagamento com segurança, a Concessionária reúne orientações sobre os principais elementos que devem ser conferidos:

Prefira os canais oficiais de pagamento: utilize o aplicativo Minha BRK , site utilize o aplicativo Minha, site minhabrk.com.br ou a fatura física entregue em sua residência pelos leituristas;

Confira os dados do titular:ao receber a fatura, verifique se o nome completo, CPF ou CNPJ, endereço do imóvel e número da ligação (CDC) estão corretos;

Observe o tipo de documento: o novo modelo pode apresentar os títulos “Documento Auxiliar da Nota Fiscal”, “Aviso de Retenção de Fatura” ou “Aviso de Débito”, identificados na parte superior da fatura.

Desconfie de cobranças enviadas por canais não oficiais: a Concessionária não solicita alterações de dados bancários ou pagamentos por meio de mensagens de aplicativos ou redes sociais.

Antes de confirmar qualquer pagamento, confira sempre os dados do recebedor exibidos pelo banco ou aplicativo. A verificação leva apenas alguns segundos e ajuda a evitar fraudes.

Além das orientações aos clientes, a BRK | Saneatins também reforçou os mecanismos de segurança para a emissão das faturas digitais. No site Minha BRK , passou a ser obrigatório o cadastro prévio do usuário, com criação de login e senha para acesso aos documentos e demais serviços disponíveis na plataforma.

Para o gerente comercial da BRK | Saneatins, Peterson Portela, as mudanças buscam oferecer mais segurança e transparência aos clientes. “Sabemos que toda mudança gera dúvidas nos primeiros dias. Por isso, estamos orientando os clientes sobre os elementos que identificam a fatura oficial e reforçando os cuidados necessários na hora do pagamento. A conferência dos dados do documento e do recebedor é uma medida simples que contribui para evitar fraudes”, afirma.