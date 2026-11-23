da redação

Um homem identificado como Josivan Vieira de Araújo, de 42 anos, foi assassinado a tiros por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (23), em uma conveniência no Setor Jardim Medeiros, em Gurupi. Segundo informações apuradas, o crime ocorreu durante um desentendimento entre vítima e autor. Um homem teria sacado uma arma e efetuado vários disparos. Após o crime, o suspeito fugiu.

O SAMU esteve no local, mas a equipe médica apenas constatou a morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), passou por exames periciais e foi liberado aos familiares.

O caso será investigado pela 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Gurupi, da Polícia Civil, que deverá esclarecer as circunstâncias e a motivação do homicídio.