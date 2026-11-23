da redação

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito de balear duas pessoas na região conhecida como Lagoa da Onça, na zona rural de Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins. Entre as vítimas está um adolescente de 14 anos, que foi atingido por disparos nas costas e na cabeça.

Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem recebeu os primeiros atendimentos no hospital do município, foi transferido para Gurupi e posteriormente encaminhado para Palmas, onde permanece em estado gravíssimo. A outra vítima foi atingida na mão e também precisou de atendimento médico.

Após receber informações sobre o crime, equipes da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar realizaram buscas e localizaram o suspeito em uma residência na zona rural. Conforme a PM, o homem resistiu à abordagem e desobedeceu às ordens dos policiais, sendo necessário o uso moderado da força para efetuar a prisão.

Uma arma de fogo que teria sido utilizada na ocorrência foi apreendida. O suspeito foi apresentado na 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, e posteriormente encaminhado à Unidade Penal do município. Ele poderá responder por dupla tentativa de homicídio, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e resistência à prisão.