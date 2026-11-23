Por Redação

O Sindicato Rural de Gurupi, em parceria com o Sistema CNA/FAET/SENAR, realizou a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) da primeira turma do curso técnico em Zootecnia do polo de Gurupi. Ao todo, 16 alunos concluíram essa importante etapa da formação profissional.

A formação integra uma iniciativa de educação profissional do Sistema CNA/SENAR, desenvolvida em todo o território nacional, com o objetivo de preparar profissionais qualificados para atender às demandas do agronegócio brasileiro, unindo conhecimento técnico e prática no campo.

Em Gurupi, o Sindicato Rural tem desempenhado um papel fundamental na ampliação do acesso à educação profissional, investindo em parcerias e oportunidades que contribuem diretamente para o desenvolvimento do setor produtivo.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, destacou a importância desse trabalho para o fortalecimento do agronegócio regional.

“Nosso compromisso vai além da representação do produtor rural. Queremos transformar vidas por meio da educação, formando profissionais preparados para contribuir com o desenvolvimento do nosso agro”, destacou.

Além dessa primeira turma, o polo de Gurupi conta com outra turma de Técnico em Zootecnia, com previsão de conclusão em 2027, assim como turma do curso Técnico em Segurança do Trabalho.

Com essas iniciativas, o Sindicato Rural de Gurupi, em parceria com o Sistema FAET/SENAR, consolida seu compromisso com a qualificação profissional, a educação e o desenvolvimento do agronegócio tocantinense.