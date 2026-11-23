Encontro acontecerá nesta terça-feira, 24, no Palácio Araguaia, às 10 horas; comissão avança para etapa de avaliação de receitas e recursos disponíveis

Por Redação

O grupo de transição do governo de Vicentinho Júnior se reunirá nesta terça-feira, 24, às 10 horas, no Palácio Araguaia, com a presença do governador Wanderlei Barbosa, para dar continuidade aos trabalhos de transição administrativa. O encontro será uma oportunidade para apresentar o andamento das atividades, fazer um balanço do fluxo de informações, dos pedidos encaminhados e das respostas disponibilizadas pelas equipes técnicas.

Nesta etapa, os trabalhos estão concentrados na avaliação das fontes próprias de arrecadação do Estado e dos recursos extraordinários, com o objetivo de identificar a capacidade financeira do Tocantins, compreender a disponibilidade orçamentária e subsidiar o planejamento da próxima gestão. A comissão está empenhada na busca dos acessos aos dados e sistemas gerais para que a nova gestão tenha segurança na continuidade dos serviços públicos.

O processo de transição vem sendo conduzido a partir do levantamento de informações junto aos diferentes órgãos da administração estadual, com encaminhamento de solicitações e análise das respostas recebidas. A iniciativa busca assegurar transparência, organização e acesso aos dados necessários para que a nova gestão tenha um diagnóstico amplo da realidade administrativa e financeira do Estado.

O coordenador da equipe de transição, Neto Aires, destaca a importância desta fase para o planejamento do próximo governo. “Estamos avançando na análise das informações recebidas e aprofundando o levantamento sobre a capacidade financeira do Estado. Neste momento, nosso foco está na avaliação das fontes próprias de receitas e dos recursos extraordinários, para compreender com clareza os recursos disponíveis e as possibilidades de execução. É um trabalho técnico, responsável e fundamental para garantir que a próxima gestão tenha informações consistentes para planejar suas ações e definir prioridades”, afirmou.