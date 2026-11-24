da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas), concluiu, no último domingo, 22, o inquérito policial que investigou o sequestro e cárcere privado de um jovem em Palmas. Ao final das investigações, quatro pessoas foram indiciadas pelos crimes de sequestro e cárcere privado e associação criminosa.

O crime ocorreu no dia 29 de setembro deste ano, quando a vítima caminhava nas proximidades de uma agência bancária em Taquaralto, na região sul da Capital. Na ocasião, o jovem foi abordado por um indivíduo desconhecido, enquanto outro suspeito colocou um saco preto sobre sua cabeça e o obrigou a entrar em um veículo.

A vítima foi levada para uma residência no Setor Jardim Bela Vista, utilizada como cativeiro, onde permaneceu por aproximadamente dois dias. Durante esse período, foi mantida amarrada pelos braços e pernas a uma cadeira de madeira, sem acesso a água ou alimentação, além de ser submetida a agressões físicas e ameaças. Os autores a acusavam de integrar uma facção criminosa rival e afirmavam aguardar uma ordem para executá-la em uma região de mata na região sul da Capital.

Na manhã do dia 1º de outubro, enquanto um dos responsáveis pela vigilância saiu para buscar alimentos, a vítima conseguiu se desvencilhar das amarras, fugir do imóvel e pular o muro da residência vizinha, onde pediu socorro. O morador acionou as forças de segurança, e equipes da Guarda Metropolitana de Palmas e da Polícia Militar localizaram o jovem.

Após a vítima informar o endereço do cativeiro, as equipes policiais se deslocaram até o imóvel, onde encontraram suspeitos tentando fugir. Durante a ação, um homem foi abordado em frente à residência, enquanto outros três, sendo dois homens e uma mulher, foram interceptados em um veículo que tentava deixar o local. No interior do automóvel, os agentes localizaram a mochila de uso pessoal da vítima.

Ao longo das investigações, a 1ª DEIC reuniu depoimentos, declarações da vítima, interrogatórios e laudos periciais, que permitiram esclarecer a participação de cada um dos quatro envolvidos. Um dos suspeitos era responsável por vigiar a vítima e registrar as agressões, enquanto a mulher investigada acompanhava as ações por chamadas de vídeo, repassava orientações e ordenava a execução do jovem. Após a fuga, ela foi até o cativeiro acompanhada do marido, que conduzia o veículo utilizado para buscar um dos comparsas. O quarto envolvido também foi identificado como integrante do grupo e estava no automóvel interceptado pelas equipes policiais.

Conforme explica o delegado-chefe da 1ª DEIC, Wanderson Chaves de Queiroz, a investigação permitiu esclarecer a dinâmica do crime e identificar a função desempenhada por cada um dos envolvidos. “Foi possível demonstrar a participação individual dos investigados, desde a vigilância da vítima durante o período em que permaneceu no cativeiro até o apoio logístico prestado pelos demais envolvidos. A reunião dos depoimentos, dos laudos periciais e dos outros elementos de prova foi fundamental para esclarecer a atuação do grupo e fundamentar os indiciamentos”, destaca.

Além dos indiciamentos pelos crimes de sequestro e cárcere privado e associação criminosa, a Polícia Civil requisitou um exame de avaliação psicológica da vítima para verificar a existência de indícios da prática do crime de tortura. Com a conclusão das investigações, o relatório final do inquérito policial foi encaminhado ao Juízo da 1ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Palmas para apreciação do Poder Judiciário e manifestação do Ministério Público.