da redação

O município de Praia Norte, no norte do Tocantins, está sob novo comando. O presidente da Câmara Municipal, Clenildo Abreu de Oliveira, conhecido como Dil do Moacir, assumiu interinamente a Prefeitura nesta terça-feira (24), após o afastamento de Abrão Carulino da Silva, o Cabeça (PP). A mudança ocorre em cumprimento à decisão da Justiça Eleitoral que manteve a cassação dos diplomas da chapa eleita nas eleições municipais de 2024, formada por Cabeça e Bruna Gabrielle Neves Pires de Araújo, conhecida como Bruna do Ho Che Min.

Dil do Moacir deverá permanecer no cargo até 31 de dezembro de 2026, quando termina seu mandato na presidência da Câmara. A partir de 1º de janeiro de 2027, o vereador José do Teodoro, eleito para comandar o Legislativo municipal, deverá assumir interinamente o Executivo. A Justiça Eleitoral já determinou a realização de uma eleição suplementar para escolha de prefeito e vice-prefeito, mas ainda não divulgou a data da votação. Até a posse dos novos eleitos, a Prefeitura continuará sendo administrada de forma interina.