da redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/11), a Operação Recalculando Rota, com o objetivo de identificar e apreender bens e valores provenientes do tráfico internacional de drogas. A ação decorre de desdobramentos das Operações Rota Caipira e Rota Khalifa, deflagradas respectivamente nos anos de 2023 e 2025, as quais desarticularam organização criminosa com atuação no tráfico internacional de entorpecentes, com ramificações nos estados do Pará, Tocantins, Goiás e São Paulo.

No curso das investigações a Polícia Federal identificou propriedades rurais no Pará, além de imóveis em Goiás, adquiridos e utilizados para ocultar e dissimular valores ilícitos. A atual fase da investigação busca retirar da organização criminosa os recursos obtidos com o tráfico internacional de drogas. Segundo as apurações, o grupo movimentou cerca de R$ 3 bilhões.

Nesta fase, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens e bloqueio de valores, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal em Araguaína, nos municípios de São Félix do Xingu/PA, Goiânia/GO, Buriti Alegre/GO e São Paulo/SP, incluindo a apreensão de propriedades e valores que podem somar até R$ 300 milhões.