da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas), deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 25, uma operação para cumprimento de medidas judiciais em cinco endereços no município de Paranã, no sul do Estado. A ação tem como alvo um ex-funcionário de uma instituição bancária, investigado por desvio de recursos e possível lavagem de capitais. As investigações apontam um desfalque contábil de R$ 691.809,06 na agência. A ação integra a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O principal investigado era responsável pelos terminais de autoatendimento e pela posse e guarda dos valores da unidade. A investigação busca esclarecer a dinâmica dos desvios e a possível ocultação dos recursos.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar em cinco endereços, incluindo residências, estabelecimentos comerciais e uma propriedade rural. Entre os materiais apreendidos estão dinheiro em espécie, documentos relacionados à aquisição de bens, registros contábeis, contratos, comprovantes bancários, computadores, celulares e outras mídias eletrônicas e armas de fogo não regularizadas, por conta do valor econômico, objetos que serão analisados e poderão contribuir para o aprofundamento das investigações.

A decisão judicial também autorizou o afastamento do sigilo dos dados telemáticos e informáticos dos dispositivos eventualmente apreendidos, com retroação a 13 de agosto de 2021, data em que o investigado passou a responder pelos terminais de autoatendimento e pela posse e guarda dos valores da instituição bancária. O marco temporal também foi utilizado para delimitar o período de análise da evolução patrimonial do investigado.

Também foram autorizados o bloqueio de bens imóveis do investigado, incluindo propriedades adquiridas após 13 de agosto de 2021, o bloqueio de contas bancárias até o limite de R$ 691.809,06 e a apreensão de quatro veículos, com restrições para transferência e circulação.

As medidas foram executadas de forma coordenada e simultânea, com o objetivo de evitar a dissipação de ativos e a ocultação de documentos.

Conforme explica o delegado-chefe da 1ª DEIC e responsável pela operação, Wanderson Chaves de Queiroz, a investigação reuniu elementos que permitiram identificar como os recursos eram retirados da instituição bancária e como os mecanismos internos eram manipulados para ocultar as irregularidades. “A investigação demonstrou que os desvios não ocorriam de forma isolada. Havia uma dinâmica de manipulação dos registros bancários e utilização de credenciais de outros funcionários para encobrir a ausência dos valores. O trabalho investigativo permitiu reconstruir essas movimentações e identificar os mecanismos utilizados para dificultar a descoberta dos desvios”, destaca.

Desfalque na agência

A análise dos registros da instituição bancária identificou R$ 691.809,06 em valores que não foram localizados na agência. Desse total, R$ 395.008,00 correspondiam à tesouraria, R$ 1.771,06 ao baú de caixa e aproximadamente R$ 294 mil aos três terminais de autoatendimento.

Ainda conforme as investigações, o principal investigado teria utilizado credenciais e senhas gerenciais de um supervisor para autorizar transações fraudulentas. Por meio de comandos específicos do sistema bancário, ele simulava transferências e estornos entre a tesouraria e o baú de caixa durante as conferências, com o objetivo de mascarar a ausência física do dinheiro e ludibriar os mecanismos de controle interno.

A investigação também identificou registros de abastecimento de terminais sem a abertura física dos cofres, cancelamentos de remessas e requisições fictícias utilizadas para ocultar o saldo real da tesouraria.

A investigação começou após o próprio suspeito registrar uma denúncia, alegando ter sido vítima de extorsão mediante sequestro e ameaças. Ele afirmou que foi obrigado a entregar R$ 1,2 milhão em três encontros na zona rural de Paranã. No entanto, segundo a Polícia Civil, a versão apresentada teria sido uma tentativa de esconder o desvio de dinheiro da instituição bancária.

No processo administrativo instaurado pela instituição bancária para apurar as irregularidades, o investigado admitiu, em mais de uma ocasião, ter retirado valores indevidamente da agência e manipulado os sistemas para esconder a falta de dinheiro. Também reconheceu ter utilizado credenciais e senhas do gerente para autorizar saques que somaram R$ 315 mil, sem a presença do gestor, além de realizar depósitos nas contas da esposa e de outro investigado para viabilizar retiradas e reduzir artificialmente o saldo contábil da agência.

A investigação também identificou dez saques realizados sem autorização na conta poupança de um cliente idoso, entre 14 de julho e 30 de agosto de 2021, que totalizaram R$ 400 mil. As retiradas foram feitas diretamente no caixa da agência, sem a presença ou autorização do titular. Para justificar as operações, o investigado alegou que os valores correspondiam a um empréstimo, supostamente garantido por nota promissória. No entanto, imagens das câmeras de segurança mostram que ele realizou os saques sozinho e, em seguida, amassou e descartou os comprovantes.

Movimentação financeira e patrimônio

O trabalho investigativo identificou fluxo financeiro atípico e evolução patrimonial incompatível com os rendimentos formais do principal investigado.

Foram identificados repasses diretos de R$ 135 mil para um dos investigados e de R$ 85 mil para a esposa do principal investigado. Segundo a investigação, os depósitos tinham como finalidade provisionar saques e reduzir artificialmente o saldo contábil da agência.

As investigações também identificaram a utilização de estabelecimentos comerciais em Paranã para possível incorporação de recursos de origem criminosa à economia formal. O patrimônio identificado inclui ainda imóveis urbanos, quatro quitinetes destinadas à locação, um rancho na zona rural às margens do Rio Paranã, uma fazenda de 40 alqueires e uma frota de veículos.

A maioria dos bens estaria registrada em nome da esposa do principal investigado, o que, segundo a investigação, indica a possível utilização de interpostas pessoas para incorporar recursos de origem criminosa à economia formal.

Outro elemento identificado foi uma possível manobra de blindagem patrimonial realizada em 26 de março de 2026. Na ocasião, houve renúncia da titularidade de quatro apartamentos e de um prédio comercial, posteriormente registrados em nome da mãe do principal investigado.

Diante dos indícios de ocultação patrimonial, o delegado Wanderson Chaves de Queiroz destaca a importância das medidas judiciais para localizar e preservar bens e valores possivelmente relacionados aos desvios. “Além de identificar a dinâmica dos desvios, a investigação avançou sobre a movimentação financeira e a evolução patrimonial dos envolvidos. As medidas autorizadas pelo Poder Judiciário são importantes para localizar e preservar bens e valores que possam estar relacionados às práticas criminosas investigadas”, ressalta.

As investigações prosseguem para aprofundar a responsabilização dos envolvidos e identificar a destinação dos valores desviados.

Operação Peculatus

O nome da operação, Peculatus, faz alusão ao termo em latim associado ao peculato, que significa apropriação ou desvio indevido de dinheiro ou bens aos quais se tem acesso em razão do cargo.

Operação Protetor das Divisas e Fronteiras

A Operação Protetor das Divisas e Fronteiras é uma iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), voltada ao fortalecimento do enfrentamento às organizações criminosas e à repressão de crimes nas regiões de divisas e fronteiras. A operação prevê a atuação integrada entre forças de segurança estaduais e federais, com foco na repressão qualificada às atividades criminosas.