As vagas são para regime de trabalho presencial de 40 horas semanais e a remuneração varia conforme a titulação apresentada no ato da contratação, indo de R$ 5.130,63 a R$ 8.992,93

Por Redação

Está aberto o processo seletivo para formação de cadastro reserva (CR) de professores substitutos nas áreas de Educação Física e Matemática, com vagas destinadas ao Campus Lagoa da Confusão. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 29 de novembro, pelo e-mail [email protected], mediante o envio do formulário de inscrição e dos documentos exigidos no Edital nº 19/2026.

As vagas são para regime de trabalho presencial de 40 horas semanais (nos turnos diurno e/ou noturno), e a remuneração varia conforme a titulação apresentada no ato da contratação, indo de R$ 5.130,63 (graduação) a R$ 8.992,93 (doutorado), acrescida de benefícios: auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte e assistência pré-escolar de R$ 526,64 por dependente (de 0 a 5 anos).

O processo seletivo é composto por duas etapas:

Prova de Desempenho Didático (peso 70%): consiste em uma aula presencial de 20 a 30 minutos (com até 5 minutos de arguição pela banca), exigindo a apresentação de documento com foto, plano de aula e exercício avaliativo;

Prova de Títulos / Análise Curricular (peso 30%): avalia apenas os candidatos presentes na prova didática, considerando o maior título acadêmico e o tempo de exercício no magistério.