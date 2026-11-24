O evento, parte das programações de final de ano da IBE EM CÉLULAS trará uma mensagem de paz e esperança para os dias de hoje

Por Redação

A Igreja Batista Ebenezer – IBE EM CÉLULAS realizará, nos dias 19 e 20 de dezembro, em Gurupi, o espetáculo de Natal “HOPE – A Promessa Permanece”, uma apresentação especial que tem como propósito celebrar o nascimento de Jesus Cristo e transmitir uma mensagem de fé e esperança à população.

Com uma proposta que destaca Jesus como o Salvador do mundo e a esperança que permanece através de suas promessas, o espetáculo convida o público a refletir sobre o verdadeiro significado do Natal.

A iniciativa da igreja também terá um caráter solidário. O evento será aberto ao público, e a entrada será mediante a doação de um brinquedo novo, que será destinado a uma ação de doação neste período natalino.

A programação acontecerá nos dias 19 e 20 de dezembro, na Rua 09 com a Avenida Rio de Janeiro, em Gurupi (TO).

Mais do que uma celebração natalina, o HOPE busca levar à comunidade uma mensagem sobre o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, lembrando que, mesmo diante das circunstâncias, a esperança permanece.