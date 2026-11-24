da redação

A Prefeitura de Araguaína apresentou à Câmara Municipal, nesta segunda-feira, 23 de novembro, a minuta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2027, com previsão de R$ 1,6 bilhão em receitas e despesas para o próximo ano. O projeto de lei ainda passará pela Procuradoria Geral do Município antes do envio oficial.

A entrega foi realizada pelo prefeito Wagner Rodrigues durante reunião com vereadores e a imprensa, no Centro de Canoagem, onde foram discutidas as prioridades da gestão municipal, a continuidade das obras públicas e os desafios financeiros previstos para o próximo ano.

“A gente vê um ano que vem bastante difícil, então estamos com muito pé no chão. Estamos entregando aqui a peça orçamentária, a Lei Orçamentária Anual para 2027, e não vemos uma estimativa de crescimento da receita, pelo contrário, uma recessão é o que estamos esperando, mas com um acréscimo de orçamento na ordem de apenas 2% em relação a 2026”, explicou Wagner Rodrigues.

Entre os principais destaques da proposta estão os aumentos de recursos destinados à educação, infraestrutura, esporte e cultura, áreas que concentram os maiores acréscimos orçamentários em comparação com 2026.

Apesar dos reforços em áreas estratégicas, a proposta orçamentária total representa um crescimento abaixo da inflação registrada no país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula alta de 4,10% entre janeiro e outubro de 2026, último dado disponível.

A Educação terá o maior aumento em valores absolutos, passando de R$ 371,1 milhões para R$ 400,2 milhões, um reforço de R$ 29 milhões, equivalente a 7,8%. Na Infraestrutura, o orçamento passa de R$ 336 milhões para R$ 347,2 milhões, com acréscimo de R$ 11,2 milhões, enquanto Esporte, Cultura e Lazer terão um crescimento de 25,2%, passando de R$ 35 milhões para R$ 43,8 milhões.

Continuidade das obras e investimentos

Entre as prioridades apresentadas pelo prefeito está a continuidade das obras de infraestrutura que já estão em execução e dos projetos previstos para os próximos anos. Wagner Rodrigues explicou que os empreendimentos ainda não concluídos serão contemplados no planejamento orçamentário de 2027.

O prefeito destacou a expectativa de recursos para o Parque Bom Viver, além de uma emenda de aproximadamente R$ 12,5 milhões, já empenhada, para o Morada do Sol II. Também há recursos empenhados para intervenções em partes dos setores Maracanã e Universitário.

Outras obras citadas foram o Parque São Miguel, as intervenções complementares no Parque Raizal, incluindo a construção da bacia de detenção, e as obras de drenagem da Avenida Siqueira Campos, que integram os investimentos municipais na prevenção de alagamentos.

“Esperamos fazer ainda os cinco ou seis bairros de Araguaína que estão sem pavimento. E as novas obras, esperamos que os parlamentares possam destinar recursos. É assim que vamos tocar o ano que vem, porque dificuldades teremos, com a reforma tributária que está vindo aí. Nós também vamos fazer nossas adequações, porém com muita responsabilidade”, acrescentou Wagner Rodrigues.

Parceria com o congresso

O prefeito também chamou a atenção para a necessidade de apoio financeiro da bancada federal no custeio da saúde pública, diante do volume de recursos necessários para manter a estrutura de atendimento à população.

“Estamos esperando a ajuda da bancada federal para custear inclusive a saúde de Araguaína, sob pena de termos serviços reduzidos para a população ou mesmo cortados. Então precisamos ter esse apoio. Estamos todos imbuídos com o mesmo propósito, continuar cuidando e zelando da população e da cidade de Araguaína”, ressaltou.

Outro compromisso considerado no planejamento é o pagamento das parcelas de financiamentos contratados pelo Município, que precisam ser cumpridas dentro dos prazos estabelecidos.

“Nós temos a limpeza urbana, que é um serviço extremamente importante, a própria segurança pública, que tem recebido investimentos altos, e os financiamentos, que precisamos cumprir rigorosamente. São muitas obras e serviços impactantes na vida do araguainense. Esperamos, com essa peça orçamentária e com o que vamos receber a partir do ano que vem, dar continuidade a esses trabalhos aprovados pela população de Araguaína”, afirmou o prefeito.