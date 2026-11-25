da redação

Uma criança morreu na terça-feira (24) após ser esquecida dentro de um veículo utilizado no transporte escolar em Dois Irmãos do Tocantins, na região central do estado. Segundo informações preliminares, os estudantes desembarcaram na chegada à escola, mas a vítima permaneceu dentro do automóvel sem que o motorista percebesse. O condutor trancou o veículo e deixou o local. A estimativa é que a criança tenha ficado aproximadamente quatro horas no interior do carro e não resistiu.

Após o ocorrido, o motorista foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Miracema do Tocantins para prestar depoimento. O caso deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias da morte e as responsabilidades pelo ocorrido.

Até a última atualização das informações, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e a Prefeitura de Dois Irmãos ainda não haviam se manifestado sobre o episódio.