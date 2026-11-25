da redação
Um homem identificado como Bruno Carmo Costa, de 36 anos, morreu após ser atingido por um raio na tarde de terça-feira (24), em uma fazenda localizada em Brejinho de Nazaré, na região central do Tocantins. Segundo informações da Polícia Militar, Bruno havia saído para acompanhar o trabalho na plantação quando começou uma forte chuva. Como ele demorou a retornar, o pai tentou entrar em contato por telefone e, sem conseguir resposta, saiu à procura do filho. Bruno foi encontrado caído na propriedade, já sem vida.
A morte foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública, que informou que a causa foi uma descarga elétrica provocada por um raio. A Polícia Científica realizou perícia no local e não identificou sinais aparentes de violência. O corpo foi encaminhado ao Núcleo de Medicina Legal de Porto Nacional e liberado aos familiares.
O velório está previsto para esta quinta-feira (26), a partir das 7h, no Parque Memorial de Goiânia, onde também ocorrerá o sepultamento, às 11h.