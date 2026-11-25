Competição ocorre neste domingo, 29, no Centro Cultural Mauro Cunha. Inscrições gratuitas seguem até sexta-feira, 27, com vagas limitadas para homens e mulheres.

Por Redação Portal Atitude

Mais do que um ingrediente típico da mesa tocantinense, o pequi sintetiza a memória afetiva, a economia extrativista e a identidade cultural do Cerrado. É sob essa perspectiva de valorização regional que a Prefeitura de Gurupi abriu, nesta quarta-feira, 25, as inscrições gratuitas para o Torneio de Roedores de Pequi 2026, atração central do VI Festival do Pequi.

Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura, a disputa acontece neste domingo, 29 de novembro, às 20h, no Centro Cultural Mauro Cunha, distribuindo R$ 10 mil em premiações.

Regras e cronograma da disputa

Os interessados têm até esta sexta-feira, 27 de novembro, para preencher o [formulário eletrônico de inscrição](https://forms.gle/vDYhv82pxggD35Zb8). A participação é restrita a maiores de 18 anos, divididos nas categorias feminina e masculina.

Como o regulamento limita a disputa a 10 competidores por categoria, a organização realizará um sorteio público caso o número de inscritos supere o teto estabelecido. A seleção será transmitida ao vivo pelo perfil da Secretaria no Instagram (`@cultgurupi`), no sábado, 28, às 14h.

Na arena gastronômica, os participantes receberão porções individuais do fruto e terão o limite de 10 minutos para extrair a polpa da maior quantidade possível de unidades, respeitando as normas de segurança contra os espinhos internos. Vence quem apresentar o maior número de caroços devidamente limpos e intactos para a conferência dos jurados. O regulamento completo está disponível no [Diário Oficial do Município de Gurupi](https://diariooficial.gurupi.to.gov.br//storage/diario-oficial/EN/DOMG-24112026-EN-1611.pdf).

Premiação e representatividade

Os três melhores colocados de cada categoria receberão prêmios em dinheiro com valores idênticos para homens e mulheres:

1º lugar:** R$ 3.000,00

2º lugar:** R$ 1.500,00

3º lugar:** R$ 500,00

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, o evento aproxima a comunidade de suas raízes. “O festival reúne elementos centrais da gastronomia do Cerrado e transforma o consumo de um fruto simbólico em um espaço de encontro e pertencimento para os moradores”, pontua. A prefeita Josi Nunes reforça o peso histórico do fruto para a capital da amizade, destacando que a iniciativa preserva manifestações populares transmitidas entre gerações.

O desafio além da festa

Ao transformar o ato cotidiano de roer o pequi em espetáculo público e premiado, Gurupi acerta ao reconhecer o valor simbólico de sua culinária. Contudo, a celebração cultural também impõe uma reflexão necessária sobre o futuro da cadeia produtiva no Tocantins.

A permanência do pequi na mesa das próximas gerações depende menos de competições festivas e mais de políticas contínuas de preservação do Cerrado, incentivo aos pequenos extrativistas e combate ao desmatamento. Valorizar a cultura local exige garantir que o bioma que sustenta essa tradição permaneça em pé.