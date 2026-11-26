da redação

Projetada para conectar diretamente a BR-153 à BR-242, a Via Perimetral Sul de Gurupi surge como um dos principais vetores de modernização viária do município, criando um corredor alternativo fundamental para o escoamento da produção e o fluxo de transporte regional.

Durante visita técnica realizada nesta semana, a prefeita Josi Nunes acompanhou o andamento dos serviços e ressaltou o impacto estrutural do projeto para o futuro da cidade. Segundo a gestora, a interligação entre duas das principais rodovias federais que cortam o estado representa um salto de competitividade para Gurupi, fortalecendo a vocação do município como polo comercial, universitário e de serviços da região sul tocantinense.

Além de impulsionar a economia local e atrair novos investimentos imobiliários e industriais ao longo do seu traçado, a Via Perimetral Sul desempenha um papel decisivo na mobilidade urbana e na segurança viária. Ao desviar o tráfego pesado de caminhões e carretas do perímetro central, a nova via reduz o desgaste da malha asfáltica interna, desafoga o trânsito nas avenidas principais e diminui significativamente os riscos de acidentes na área urbana.

Com a conclusão dessa conexão estratégica entre a BR-153 e a BR-242, Gurupi consolida sua posição como entroncamento logístico essencial no Tocantins. O investimento não apenas melhora a fluidez do transporte interestadual e do agronegócio, mas também garante mais agilidade, segurança e qualidade de vida no deslocamento diário dos moradores gurupienses.