Colisão frontal entre moto e carreta deixa um morto e uma ferida grave na BR-153 em Cariri do Tocantins

Da redação

Um acidente de trânsito do tipo colisão frontal foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 20h20 desta quinta-feira, 12 de novembro, no km 680 da BR-153, em Cariri do Tocantins. O acidente envolveu um caminhão Volvo FH12 380, de cor vermelha, conduzido por um homem de 43 anos que saiu ileso, e uma motocicleta Honda CG 160 Start, também vermelha. O condutor da moto, ainda não identificado, morreu no local, enquanto a passageira, uma mulher de 36 anos, sofreu lesões graves e foi socorrida com vida para o Hospital Regional de Gurupi.

Devido à gravidade da ocorrência e à atuação de vários órgãos, a pista ficou parcialmente interditada por um período. Foram acionados o IML e a Perícia de Gurupi, com apoio da concessionária Ecovias do Araguaia. Segundo a PRF, o trânsito no trecho já flui normalmente.