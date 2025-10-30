Prefeitura de Formoso do Araguaia lança edital para concurso público municipal

A Prefeitura de Formoso do Araguaia lançou um concurso para preencher vagas nos quadros da saúde, educação, administração e fiscalização. São mais de 350 oportunidades e os salários podem passar de R$ 7,5 mil.
Cada quadro possui um edital específico com os cargos disponíveis, salários, carga horária e quantidade de vagas, para os níveis de fundamental a superior. A banca responsável pelo concurso é o Instituto Social Univida.
- Educação 81 vagas (entre imediatas e cadastro de reserva);
- Fiscalização 53 vagas (entre imediatas e cadastro reserva);
- Administração 71 vagas (entre imediatas e cadastro reserva);
- Saúde 147 vagas (entre imediatas e cadastro reserva)
As inscrições começam no dia 4 de novembro e vão até 1º de dezembro. os interessados deverão acessar o site da instituição para se cadastrar quando as inscrições estiverem disponíveis.