Close Menu
quinta-feira, 30 outubro

Formoso

Prefeitura de Formoso do Araguaia lança edital para concurso público municipal

Atitude TocantinsBy 1 Min Read

A Prefeitura de Formoso do Araguaia lançou um concurso para preencher vagas nos quadros da saúde, educação, administração e fiscalização. São mais de 350 oportunidades e os salários podem passar de R$ 7,5 mil.

Cada quadro possui um edital específico com os cargos disponíveis, salários, carga horária e quantidade de vagas, para os níveis de fundamental a superior. A banca responsável pelo concurso é o Instituto Social Univida.

  • Educação 81 vagas (entre imediatas e cadastro de reserva);
  • Fiscalização 53 vagas (entre imediatas e cadastro reserva);
  • Administração 71 vagas (entre imediatas e cadastro reserva);
  • Saúde 147 vagas (entre imediatas e cadastro reserva)

As inscrições começam no dia 4 de novembro e vão até 1º de dezembro. os interessados deverão acessar o site da instituição para se cadastrar quando as inscrições estiverem disponíveis.

Share.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Related Posts