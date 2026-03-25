Senador Eduardo Gomes e governador Wanderlei Barbosa entregam nova sede da PM e Lago Municipal em Formoso do Araguaia

Por Redação

Seguindo agenda de entregas e diálogo pelo interior do Tocantins, o vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes acompanhado do governador Wanderlei Barbosa participaram, nesta terça-feira, 24, de inaugurações que ampliam a segurança pública e a infraestrutura urbana no município de Formoso do Araguaia. Entre as entregas, estão a nova sede da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (1ª CIPM) e o Lago Municipal.

O evento reuniu o comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, o prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Kawe, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, além dos deputados estaduais Eduardo Fortes e Claudia Lelis e outras lideranças políticas e da sociedade.

Durante a solenidade, Eduardo Gomes destacou os avanços do Estado e a importância da estabilidade institucional. “Independente das brigas políticas, independente dos exageros da batalha política, o Estado tem alcançado resultados incríveis. Ainda nesta semana, através do IBGE e de outras agências técnicas, o Tocantins foi anunciado como o segundo maior crescimento nominal em 30 anos, com quase 600% de crescimento nesse período”, afirmou.

O senador também reforçou o apoio à Polícia Militar. “Sempre apoiei a Polícia Militar do Tocantins, com investimentos que ajudam a garantir estrutura, qualificação e melhores condições de trabalho. Os resultados que o Estado apresenta passam diretamente pelo trabalho da PM”, disse.

O reconhecimento foi reforçado pelo comandante-geral da PMTO, coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, que afirmou que a corporação tem uma “dívida histórica” com o senador pelos recursos destinados à instituição.

A nova sede da 1ª CIPM consolida a presença da Polícia Militar em Formoso do Araguaia, com estrutura moderna para ampliar a capacidade operacional e o atendimento à população. A unidade é resultado de planejamento iniciado em 2018, com a doação do terreno.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a integração entre os poderes e os investimentos na segurança pública. Já o prefeito Israel Kawe classificou a data como histórica para o município, destacando avanços como a implantação da unidade da PM, a criação da Sala Rosa e a realização de exames periciais no próprio município.

Investimento de R$ 2,5 milhões na construção do Lago Municipal

A programação foi encerrada com a inauguração do Lago Municipal, ampliando os espaços públicos e contribuindo para a qualidade de vida da população. A obra contou com investimentos de R$ 2,5 milhões do senador Eduardo Gomes.