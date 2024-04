Praia da Graciosa em Palmas: Anjo Azul realiza 3ª Caminhada de Conscientização do Autismo

Por Redação

Em comemoração ao Dia Mundial do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, a Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas do Tocantins – Anjo Azul, realiza a 3ª Caminhada pela Conscientização do Autismo.

O evento será realizado no sábado, dia 06 de abril, a partir das 7h30, no Píer 1 da praia da Graciosa em Palmas. O objetivo é chamar a atenção da população para a conscientização e levar informações sobre os direitos das pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Esse ano, o Ministério da Saúde adotou os peixes para ilustrar a campanha que tem como tema: “Valorize as capacidades e respeite os limites”, ressaltando a importância de reconhecer e respeitar as habilidades e particularidades das pessoas com transtorno do espectro do autismo (TEA) valorizando os potenciais de cada um sem deixar de observar seus limites.

De acordo com Rosa Helena Ambrosio representante da Anjo Azul, além da caminhada, os autistas, familiares e participantes poderão contar com uma programação que incluirá café da manhã, brincadeiras, distribuição de brindes, entre outras atividades. “Será um dia para conscientizarmos e levarmos diversão e alegria para nossas crianças, jovens e adultos.”

Autismo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio neurológico caracterizado por desenvolvimento atípico, dificuldade na comunicação (verbal e não verbal), dificuldade na interação social e padrões comportamentais repetitivos e estereotipados.

Identificar essas alterações nas primeiras fases do desenvolvimento da criança é muito importante, pois a estimulação deve ser iniciada nos primeiros anos de vida. Quanto mais precoce forem iniciadas as estimulações, maiores são as chances de um melhor desenvolvimento intelectual, motor, sensorial, entre outros.

Símbolo

A fita da conscientização é um símbolo do autismo formada por peças do quebra-cabeça em diferentes cores vivas e brilhantes, representa diversidade, a inclusão, a esperança e a conscientização da sociedade como um todo.

A cor azul do laço do autismo representa a maior incidência de casos no sexo masculino, o quebra-cabeça representa a complexidade do autismo. As cores diferentes representam a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o transtorno.

(Mais informações com Rosa Helena Ambrosio da Anjo Azul: (63) 98443-9798)