Greve no IFTO em defesa da reestruturação e recomposição das perdas salariais

Por Wesley Silas

O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE) defende reestruturação das carreiras e a recomposição das perdas salariais acumuladas das(os) servidoras(es) da Educação Federal

O Comando Nacional de Greve do SINASEFE (CNG) divulgou na segunda-feira (29/04) a 3ª edição de seu Boletim Político. O material apresenta, em suas três páginas, um resumo com análise dos acontecimentos da semana passada, destacando a indignação generalizada de TAEs e docentes com as propostas apresentadas pelo governo (em 19/04).

“É inaceitável que as negociações do Governo com a Educação tenham termos diferentes aos de outras categorias do serviço público federal. Após anos de congelamento salarial, cortes orçamentários e ataques de todas as ordens, os trabalhadores e as trabalhadoras da Educação exigem ser recebidos e atendidos em suas demandas pelo Governo que ajudaram a eleger. Nem um passo atrás será dado sem que haja o reajuste capaz de recompor as perdas acumuladas nos anos de congelamento (22,71% aos docentes e 34,32% aos TAEs) e revogação de todos os dispositivos legais que atacam servidores e servidoras, assim como a Educação Pública”, destaca o CNG-SINASEFE na publicação.