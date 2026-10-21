Mais de 50 meninas participam de curso de defesa pessoal na Escola Cora Coralina, em Palmas

Por Heli de Souza Guimarães Junior

Mais de 50 meninas, com idades entre 8 e 18 anos, participaram de um curso de defesa pessoal promovido pela Escola de Tempo Integral Cora Coralina, em parceria com o Instituto Nação Rap, durante as atividades do Outubro Rosa, em Palmas (TO). A iniciativa utilizou as artes marciais como ferramenta de conscientização, prevenção e fortalecimento da confiança e da autonomia feminina.

O curso foi ministrado pela professora Marina Allegra e teve como objetivo apresentar às participantes conhecimentos básicos de defesa pessoal, além de trabalhar aspectos como percepção de situações de risco, segurança, respeito e confiança.

Professor Heli destaca a importância da iniciativa

O professor Heli de Souza Guimarães Junior, responsável pela articulação da atividade no ambiente educacional, destacou que a proposta vai além do ensino de técnicas de defesa.

“Nosso objetivo é que essas meninas entendam que são capazes, que precisam reconhecer o próprio valor e que podem desenvolver mais confiança para enfrentar situações do cotidiano. A defesa pessoal não é incentivar o confronto, mas ensinar prevenção, atenção, segurança e a importância de buscar ajuda quando necessário”, destacou Heli.

Bruno Mendes ressalta o papel social da parceria

Para Bruno Mendes, presidente do Instituto Nação Rap, a parceria representa uma oportunidade de aproximar iniciativas sociais, educação e esporte para promover ações que contribuam diretamente para a comunidade.

“Quando unimos instituições em torno de uma causa importante, conseguimos criar oportunidades e levar conhecimento a quem precisa. Trabalhar a defesa pessoal com meninas é também falar sobre prevenção, respeito e valorização da vida. É uma iniciativa que merece ser ampliada”, ressaltou Bruno Mendes.

Diretora destaca o papel da escola na proteção das estudantes

A diretora da Escola de Tempo Integral Cora Coralina, Michele Morais, destacou a importância de a instituição oferecer experiências que contribuam para a formação integral das alunas.

“A escola também tem o papel de promover conscientização, fortalecer a autoestima e criar oportunidades para que nossas estudantes se desenvolvam com mais segurança e autonomia. Receber uma atividade como essa é uma forma de ampliar o aprendizado para além da sala de aula”, afirmou Michele.

Educação, esporte e conscientização

A participação de mais de 50 meninas demonstra o alcance da iniciativa e reforça a importância de criar espaços de aprendizagem voltados à segurança, à prevenção e ao desenvolvimento pessoal de crianças e adolescentes.

A ação integra a parceria entre a Escola de Tempo Integral Cora Coralina e o Instituto Nação Rap, aproximando educação, artes marciais e comunidade em uma atividade que valoriza a vida e incentiva o protagonismo feminino.

Serviço

📍 Escola de Tempo Integral Cora Coralina — Palmas (TO)

🥋 Curso de defesa pessoal ministrado pela professora Marina Allegra

🤝 Parceria: Instituto Nação Rap

📲 Informações: WhatsApp (63) 99103-8599

📸 Instagram: @institutonacaorap