da redação

O Palmeiras é campeão da Copa Libertadores pela quarta vez. O título da edição de 2026 foi decidido neste sábado (28), em jogo disputado no Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai. O Verdão reconquistou o continente após cinco anos, já que o último troféu do clube havia sido em 2021.

Gustavo Gómez levanta a taça de campeão da Libertadores após a vitória sobre o Estudiantes • Buda Mendes/Getty Images

Com o tetracampeonato, o Palmeiras se iguala ao Flamengo como clube brasileiro com mais títulos de Libertadores. Grêmio, Santos e São Paulo têm três troféus cada, Cruzeiro e Internacional, dois, e, por fim, Botafogo, Fluminense, Atlético, Corinthians e Vasco têm, cada um, um título de Libertadores.

Ranking dos campeões da Copa Libertadores