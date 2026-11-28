da redação
O Palmeiras é campeão da Copa Libertadores pela quarta vez. O título da edição de 2026 foi decidido neste sábado (28), em jogo disputado no Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai. O Verdão reconquistou o continente após cinco anos, já que o último troféu do clube havia sido em 2021.
Gustavo Gómez levanta a taça de campeão da Libertadores após a vitória sobre o Estudiantes • Buda Mendes/Getty Images
Com o tetracampeonato, o Palmeiras se iguala ao Flamengo como clube brasileiro com mais títulos de Libertadores. Grêmio, Santos e São Paulo têm três troféus cada, Cruzeiro e Internacional, dois, e, por fim, Botafogo, Fluminense, Atlético, Corinthians e Vasco têm, cada um, um título de Libertadores.
Ranking dos campeões da Copa Libertadores
- Independiente-ARG – 7 títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984);
- Boca Juniors-ARG – 6 títulos (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007);
- Peñarol-URU – 5 títulos (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987);
- Palmeiras – 4 títulos (1999, 2020, 2021 e 2026);
- Flamengo – 4 títulos (1981, 2019, 2022 e 2025);
- River Plate-ARG – 4 títulos (1986, 1996, 2015 e 2018);
- Estudiantes-ARG – 4 títulos (1968, 1969, 1970 e 2009);
- Grêmio – 3 títulos (1983, 1995 e 2017);
- Santos – 3 títulos (1962, 1963 e 2011);
- São Paulo – 3 títulos (1992, 1993 e 2005);
- Olimpia-PAR – 3 títulos (1979, 1990 e 2002);
- Nacional-URU – 3 títulos (1971, 1980 e 1988);
- Atlético Nacional-COL – 2 títulos (1989 e 2016);
- Internacional – 2 títulos (2006 e 2010);
- Cruzeiro – 2 títulos (1976 e 1997);
- Botafogo – 1 título (2024);
- Fluminense – 1 título (2023);
- San Lorenzo-ARG – 1 título (2014);
- Atlético – 1 título (2013);
- Corinthians – 1 título (2012);
- LDU-EQU – 1 título (2008);
- Once Caldas-COL – 1 título (2004);
- Vasco – 1 título (1998);
- Vélez Sarsfield-ARG – 1 título (1994);
- Colo-Colo-CHI – 1 título (1991);
- Argentinos Juniors-ARG – 1 títulos (1985);
- Racing-ARG – 1 título (1967).