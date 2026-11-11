Ginasta gurupiense conquista vice-campeonato estadual de ginástica rítmica

Laura Rute conquista o 2º lugar geral no Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica 2026. A atleta representa o projeto da Casa de Cultura da UnirG.

Por Redação

Gurupi garantiu destaque na elite da ginástica estadual. A atuação de Laura Rute no Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica de 2026 garantiu à atleta gurupiense o 2º lugar geral em sua categoria na competição organizada pela Federação Tocantinense de Ginástica, realizada na última sexta-feira, 6, em Palmas.

Integrante das turmas de formação da Casa de Cultura de Gurupi há três anos, Laura Rute apresentou uma rotina com o aparelho arco elaborada ao longo de três semanas de preparação intensa. O acompanhamento técnico e a montagem da série foram conduzidos pelo assessor de Cultura e treinador Murilo Henrique Araújo, que estruturou o treinamento com foco no cumprimento das exigências do regulamento e na expressão artística.

De acordo com o treinador Murilo Henrique, o projeto de ginástica rítmica mantido na Casa de Cultura alia disciplina esportiva, preparo físico e vivência cultural. A atleta ressaltou a importância da dedicação nos treinos para a conquista do pódio estadual, destacando que iniciou suas práticas de maneira autodidata antes de integrar as turmas oficiais do município.

Com o resultado obtido na capital, a comissão técnica e a equipe de ginastas da Casa de Cultura de Gurupi dão sequência ao cronograma de treinamentos visando às próximas etapas do calendário regional e estadual de esportes.