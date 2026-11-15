Copa Pódio reúne mais de 170 atletas em Palmas e movimenta o cenário do jiu-jitsu tocantinense

Competição realizada em 14 de novembro contou com representantes do Tocantins e de outros estados, promoveu grandes disputas no tatame e destacou o crescimento das artes marciais na região.

Por Redação

O jiu-jitsu foi protagonista de um grande encontro esportivo no dia 14 de novembro, em Palmas, com a realização da Copa Pódio. A competição reuniu mais de 170 atletas do Tocantins e de outros estados, proporcionando um dia de disputas, integração e valorização das artes marciais.

O evento contou com competidores de diferentes faixas etárias, categorias e níveis técnicos, que tiveram a oportunidade de demonstrar suas habilidades em busca do pódio. Além de incentivar a competitividade e o desenvolvimento técnico dos atletas, a iniciativa fortalece o calendário esportivo da modalidade e contribui para ampliar a visibilidade do jiu-jitsu no Tocantins.

A Copa Pódio é uma organização voltada à promoção de competições de jiu-jitsu, com eventos que reúnem atletas e equipes em disputas organizadas por categorias. A modalidade, que combina técnicas de luta, estratégia e preparação física, vem conquistando cada vez mais espaço no cenário esportivo e também como ferramenta de educação e formação pessoal.

Competição valoriza atletas e fortalece o esporte

A participação de atletas de diferentes regiões demonstra a capacidade do evento de reunir equipes e competidores em torno de um objetivo comum: o desenvolvimento do jiu-jitsu.

Para além dos resultados, competições como a Copa Pódio representam oportunidades de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da comunidade esportiva. Cada luta exige preparação, disciplina, respeito ao adversário e controle emocional, valores que fazem parte da essência da modalidade.

O crescimento de eventos desse porte também evidencia a importância de iniciativas que incentivam crianças, adolescentes e adultos a ingressarem no esporte, criando novas oportunidades de participação e desenvolvimento.

Instituto Nação Rap participa com 23 atletas e conquista 12 medalhas de ouro

Entre as equipes presentes na competição, o Instituto Nação Rap levou uma delegação de 23 atletas e conquistou um resultado expressivo: 12 medalhas de ouro.

A participação da equipe também representa o trabalho desenvolvido por meio de projetos que aproximam o esporte da educação. Em parceria com a Escola de Tempo Integral Cora Coralina, o Instituto utiliza o jiu-jitsu como ferramenta de formação, incentivando valores como disciplina, respeito, responsabilidade e superação.

O presidente do Instituto Nação Rap, Bruno Mendes, destaca a importância de proporcionar oportunidades para crianças e adolescentes por meio do esporte.

“É uma grande satisfação ver nossos alunos participando de uma competição desse nível. O resultado é motivo de orgulho, mas, acima de tudo, representa o trabalho que estamos construindo diariamente. Nosso objetivo é proporcionar oportunidades e mostrar que o esporte pode abrir caminhos e transformar vidas.”

A diretora da ETI Cora Coralina, Michele Moraes, ressalta a contribuição das atividades esportivas para a formação integral dos estudantes.

“A participação em competições como essa permite que nossos alunos vivenciem experiências que contribuem para seu desenvolvimento dentro e fora da escola. O esporte ensina valores importantes, como respeito, compromisso, disciplina e superação. Ficamos felizes em acompanhar esse crescimento.”

O professor de jiu-jitsu Heli de Souza Guimarães Junior também destaca que a experiência competitiva faz parte do processo de aprendizagem dos alunos.

“Cada competição é uma oportunidade de crescimento. Trabalhamos para que nossos alunos compreendam que o mais importante não é apenas conquistar uma medalha, mas aprender a enfrentar desafios, respeitar os adversários e dar sempre o seu melhor. As 12 medalhas de ouro são uma conquista muito especial, mas a evolução de cada aluno é o que realmente dá sentido ao nosso trabalho.”

Jiu-jitsu: esporte, educação e novas oportunidades

A Copa Pódio encerra mais uma jornada de disputas e demonstra a força de uma modalidade que ultrapassa os limites da competição. Em cada categoria, os atletas levam para o tatame meses de treinamento, dedicação e preparação.

Eventos como esse contribuem para fortalecer as equipes, incentivar novos talentos e ampliar o acesso ao esporte, mostrando que o jiu-jitsu pode ser tanto um caminho de desenvolvimento esportivo quanto uma ferramenta de transformação social.

Com mais de 170 atletas reunidos em Palmas, a Copa Pódio reforça a importância de manter espaços de competição, integração e valorização dos praticantes das artes marciais no Tocantins.