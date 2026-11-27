Por Redação

A empresária gurupiense colocou o Tocantins em evidência no cenário nacional do comércio de Bicicletas , Elaine Leão recebeu o Destaque de Ouro Melhores em Movimento do Brasil, maior honraria entregue na Convenção anual da Multinacional Cannondale/Caloi. O evento aconteceu na terça-feira (24), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e reuniu lojistas selecionados entre as maiores revendas da marca no país.

Ao anunciar o prêmio, o presidente CEO Ronaldo Ribeiro relembrou sua recente visita a Palmas, onde acompanhou de perto o trabalho da empresária e destaque “- FIQUEI IMPRESSIONADO , VOLTEI CONTANDO HISTÓRIA “. Ele elogiou o profissionalismo da empresária, seu comprometimento e o desempenho da operação no Tocantins.

A homenagem emocionou o público com a exibição de um vídeo-surpresa que reuniu depoimentos sobre a trajetória de Elaine e suas empresas Bicicleta e Cia de Gurupí e Elite Bike Shop em Palmas . Ao fim da exibição, a empresária foi recebida com aplausos dos lojistas de todo o Brasil.