Por Redação

Uma reivindicação antiga dos moradores de Paranã e de municípios vizinhos ganhou encaminhamento na Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR). Em reunião com o representante da agência, Tom Lira, o deputado estadual Eduardo Fortes solicitou a implantação de uma linha regular de transporte intermunicipal entre Paranã e Gurupi, além de reforçar o pedido para a operação de uma balsa na região de Peixe.

A criação da linha direta tem como objetivo facilitar o deslocamento da população que depende de Gurupi para ter acesso a consultas e tratamentos de saúde, educação, trabalho e comércio. A ausência de uma ligação regular dificulta a mobilidade dos moradores e aumenta os custos das viagens, especialmente para quem precisa se deslocar com frequência.

Durante a reunião, Tom Lira confirmou que a ATR realizará um estudo de viabilidade na próxima semana para avaliar a implantação da rota e também a demanda relacionada à balsa em Peixe.

“Vou me comprometer com você, em nome do governador Wanderlei, que nós vamos fazer um estudo de viabilidade dessa rota de Paranã a Gurupi e também do seu pedido da balsa para a região de Peixe. Vamos acompanhar, na próxima semana, para fazer essa análise”, afirmou Tom Lira.

Eduardo Fortes ressaltou a importância de buscar soluções que atendam às necessidades da população e ampliem a integração entre os municípios. “A expectativa é que o levantamento técnico, com avaliação presencial das localidades, permita avançar nas duas demandas e criar melhores condições de deslocamento para os moradores do Sul e Sudeste do Tocantins”, concluiu o parlamentar.

Ascom