Governador Wanderlei Barbosa pediu a retirada após repercussão negativa entre deputados sobre proposta enviada pelo próprio Executivo

Por Redação – Portal Atitude

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) retirou de tramitação o Projeto de Lei nº 13/2026, que autorizava a transferência para a Conta Única do Tesouro Estadual dos saldos financeiros positivos não utilizados por autarquias e fundos especiais ao final de cada exercício. A retirada atendeu a pedido do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), encaminhado à Presidência da Casa em 23 de novembro, depois que a proposta — de autoria do próprio Executivo — gerou reação entre os parlamentares.

O que o projeto previa

O texto alterava a Lei nº 3.585/2019 e permitia mover para a Conta Única recursos de fontes vinculadas a fundos especiais e a outras vinculações legais. Segundo a justificativa do Executivo, o objetivo era reduzir a ociosidade de recursos, ampliar a liquidez do Tesouro Estadual e melhorar o fluxo de caixa do Estado.

Justificativa da retirada

No ofício enviado à Aleto, o governador afirma que a retirada se deve à necessidade de reavaliar a conveniência administrativa de dar continuidade à proposta. O documento não detalha prazos nem indica se o texto será reenviado em outra formulação.

Impacto político e financeiro

A retirada encerra, por ora, a discussão sobre uma fonte de reforço de caixa que o Executivo havia classificado como necessária ao equilíbrio das contas estaduais. Ao recuar, o governo evita o desgaste com a base aliada no Legislativo, mas mantém em aberto a busca por recursos para fechar o exercício. O episódio também expõe uma dificuldade de articulação: a proposta partiu do próprio governo e só foi revista depois de repercutir mal entre os deputados, o que tende a pesar sobre a tramitação de futuras matérias de ajuste fiscal na Casa.