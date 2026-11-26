Corte decide que reajustes definidos pelo MEC valem independentemente de lei própria de cada ente; decisão tem repercussão geral e servirá de referência a instâncias inferiores. A decisão alcança diretamente a rede estadual do Tocantins e as redes municipais dos 139 municípios tocantinenses, que passam a ter de incorporar os índices federais dentro do prazo fixado pela Corte sob risco de responder a ações judiciais.

Por Redação – Portal Atitude

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (26) que Estados, Distrito Federal e municípios devem aplicar os reajustes do piso salarial nacional dos professores da educação básica definidos pelo Ministério da Educação (MEC), sem necessidade de aprovação de leis próprias por cada ente federativo. Com a decisão, profissionais do magistério que não tiverem os vencimentos atualizados no prazo fixado poderão recorrer à Justiça para exigir o cumprimento da legislação federal.

O que está em julgamento

O piso nacional foi instituído em 2008 e define o menor vencimento inicial permitido aos profissionais do magistério público da educação básica. Em janeiro deste ano, o governo federal aplicou reajuste de 5,4%, elevando o valor de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63 mensais para jornadas de 40 horas semanais.

A obrigatoriedade de os Estados e municípios aplicarem os índices federais era objeto de dois recursos julgados em conjunto pela Corte.

Prazo e efeito da decisão

Prevaleceu o voto do ministro Dias Toffoli, que fixou como prazo para adequação dos vencimentos o encerramento do exercício financeiro em que o reajuste federal for publicado. O entendimento se apoia no caráter nacional do piso previsto na Constituição e no princípio de redução das desigualdades regionais.

Como os dois processos tiveram repercussão geral reconhecida, a tese aprovada servirá de referência para as instâncias inferiores do Judiciário. Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Edson Fachin ficaram parcialmente vencidos. O presidente do STF defendeu prazo de 12 meses para a adequação.

Efeito nos planos de carreira

Os ministros também analisaram os reflexos do reajuste sobre professores que já progrediram na carreira e recebem acima do piso. A extensão do aumento a esses profissionais dependerá dos critérios das legislações estaduais e municipais.

Toffoli ressalvou que a decisão preserva os mecanismos de progressão já previstos nos planos de carreira. Onde a legislação fixa diferenças percentuais entre os níveis do magistério, o aumento do vencimento inicial pode repercutir sobre toda a estrutura remuneratória sem nova deliberação legislativa. “Se as leis já estabelecem um percentual proporcional, determinada vantagem será 10% do valor, então essa lei já existe”, afirmou o relator. Fachin acrescentou que a mesma interpretação vale para outros critérios objetivos de cálculo previstos em lei.

O ministro André Mendonça defendeu que cabe aos entes federados promover alterações legislativas caso queiram modificar os critérios vigentes. “O ônus de modificar essa situação prévia é do ente federado”, disse.

Os processos

Um dos casos foi o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.502.069, apresentado pela prefeitura de Riolândia (SP) contra decisão da Justiça paulista que reconheceu o direito de uma professora da rede municipal de receber o salário-base atualizado pelo índice do MEC. O município sustentava que a Constituição exige lei específica para alterar a remuneração de servidores públicos. Sob relatoria de Toffoli, o recurso foi rejeitado por unanimidade.

O segundo foi o Recurso Extraordinário (RE) 1.326.541, apresentado pelo governo de São Paulo contra decisão que determinou o recálculo dos vencimentos de uma professora da rede estadual, com aplicação do piso como referência para toda a tabela salarial do magistério. Relator do caso, Zanin votou pela derrubada do escalonamento determinado judicialmente, sob o argumento de que definir índices de remuneração de servidores é prerrogativa do Legislativo. Toffoli abriu divergência em maio, quando Gilmar Mendes pediu vista. O recurso foi rejeitado por maioria.

A Corte também apelou aos Poderes Executivo e Legislativo dos entes federativos para que, em até 24 meses da publicação do julgamento, estabeleçam, quando cabível, os reflexos dos reajustes sobre os planos de carreira, considerando a valorização dos profissionais da educação escolar.

Novas regras de reajuste

O Congresso Nacional aprovou neste ano mudanças nos critérios de atualização do piso, a partir de medida provisória editada em janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O índice passou a ser a soma da inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com metade da média de crescimento real das contribuições estaduais e municipais ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) nos cinco anos anteriores. O percentual fica limitado ao crescimento nominal das receitas do Fundeb entre os dois anos anteriores à atualização, incluídas as complementações da União, e não pode ser inferior à inflação acumulada no ano anterior.

A legislação também atribuiu ao MEC a responsabilidade de publicar o novo valor até o último dia útil de janeiro de cada ano, com a memória de cálculo do reajuste.

Impacto fiscal

A decisão transfere para Estados e municípios o custo de uma despesa de pessoal que passa a incidir de forma automática, sem a intermediação do Legislativo local. Como o piso serve de base para toda a estrutura remuneratória em parte das redes, o efeito tende a se multiplicar ao longo da carreira e a pressionar o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O prazo fixado — o fim do exercício financeiro do reajuste — encurta a margem de planejamento das secretarias estaduais e municipais de Educação, que terão de acomodar a correção dentro do orçamento já aprovado ou abrir crédito adicional. Para os entes em situação fiscal apertada, a alternativa será reduzir outras despesas, renegociar contratos ou recorrer a receitas extraordinárias, já que o descumprimento agora expõe a administração a ações judiciais com base em tese de repercussão geral.