da redação

O médico oftalmologista Marco Túlio Chater Viégas, que integrava a equipe do Hospital de Olhos de Palmas (HOP), veio a falecer nesta semana. O profissional era especialista nas áreas de córnea, catarata e cirurgia refrativa, com atuação na medicina e contribuição para a área da oftalmologia no Tocantins.

Com uma trajetória acadêmica e profissional consolidada, Marco Túlio era formado em Medicina pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA), tinha residência em Oftalmologia pela FAMERP e mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Também atuou como professor e orientador de estudantes de Medicina. A notícia representa uma perda para a área da saúde no estado.