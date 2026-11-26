A Polícia Civil do Tocantins, por meio de ação deflagrada nesta quinta-feira, 26, pela 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Gurupi, prendeu um homem de iniciais J.G.C., de 35 anos, o qual é apontado como um dos autores do homicídio ocorrido em Gurupi, na madrugada do último dia 23 e que vitimou Josivan Vieira de Araújo, de 42 anos.

Por Redação

A prisão do indivíduo ocorreu no contexto da Operação Protetor e foi realizada em cumprimento a mandados de prisão e também de busca e apreensão, expedidos pela Vara Especializada no Combate à Violência contra a Mulher e Crimes Dolosos contra a Vida de Gurupi.

De acordo com o delegado Regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque, após a prática do crime, as equipes da 3ª DHPP foram mobilizadas e começaram imediatamente a investigar o caso. Em pouco mais de três dias de investigações, os dois suspeitos já estavam identificados e com as prisões decretadas pelo Poder Judiciário.

De posse das ordens judiciais, as equipes da Unidade Especializada, com apoio de policiais civis plantonistas, sob o comando do delegado Joadelson passaram a diligenciar e após descobrir o endereço de um dos suspeitos, de iniciais J.G.C., conseguiram efetuar a prisão do mesmo. Na residência do indivíduo, os policiais também cumpriram mandado de busca e apreenderam aparelhos celulares e demais objetos que serão utilizados na investigação.

O crime

O homicídio que vitimou Josivan teria ocorrido em meio a uma disputa por um jogo de sinuca. Aparentemente, a vítima teria insistido para fazer um jogo apostado com o autor, que recuou. Porém, diante da insistência, teve início um confronto físico em que J.G.C., e o outro autor, que está foragido, passaram a agredir a vítima com chutes e socos. A luta corporal evoluiu, quando o segundo autor sacou uma arma de fogo que trazia consigo e efetuou vários disparos em Josivan, que morreu na hora.

Diante dos fatos, as equipes da 3ª DHPP conseguiram efetuar a prisão de um dos autores nesta quinta-feira, ele foi levado para a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foi dado formalizado o cumprimento do mandado de prisão. Em seguida, o homem foi recolhido à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

O delegado regional, Jodelson Albuquerque frisou que a prisão de um dos autores é muito importante, pois trata-se de um crime grave, que foi cometido por motivo fútil. “Com base nas investigações, conseguimos reunir fortes elementos, que permitiram a Polícia Civil identificar e efetuar a prisão de um dos atores, em pouco mais de três dias de investigações. Isso evidencia a celeridade e o compromisso da Polícia Civil do Tocantins na elucidação de crimes graves que abalam a ordem pública. Agora, as investigações serão aprofundadas a fim de que possamos esclarecer todas as circunstâncias desse caso e capturar o segundo envolvido”, pontuou o delegado regional.

O delegado-chefe da 3ª DHPP, José Fonseca Júnior, destacou que a pronta resposta investigativa da Polícia Civil foi mais uma vez o diferencial na elucidação do crime e na prisão de um dos autores. “O crime de homicídio por sua natureza já é muito grave, e ainda mais no contexto em que esse fato ocorreu, sendo dois os atores e com a utilização de uma arma de fogo de uso restrito. Sendo assim, a captura de um dos suspeitos se reveste de grande relevância para a investigação e demonstra o rigor e a firmeza com que esse tipo de crime é tratado pela PCTO”, concluiu a autoridade policial.