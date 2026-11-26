da redação

Nesta quinta-feira (26/11), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) e as forças de segurança pública do estado do Maranhão deram cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de um integrante de uma organização criminosa, o qual se encontrava foragido da Justiça da comarca de Palmas.

O investigado foi um dos alvos da Operação Ratione Necandi, deflagrada pela FICCO/TO, no dia 19/11/2026, com o objetivo de desarticular células armadas envolvidas na disputa territorial entre grupos criminosos e na recente escalada de homicídios na região Sul da capital tocantinense.

Após trabalho contínuo de inteligência policial e o imediato compartilhamento de informações da FICCO/TO com a Polícia Civil do Maranhão, o foragido foi identificado no município de Alto Parnaíba. A ação contou com a participação da PC/MA e da PM/MA, com o apoio especializado do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Balsas/MA e FICCO/TO.

Durante a abordagem policial, as equipes prenderam em flagrante outros dois homens e apreenderam duas adolescentes. No local, foram apreendidos porções de entorpecentes, quantia de dinheiro em espécie e diversos instrumentos e apetrechos destinados à atividade ilícita de comercialização e fracionamento de drogas.

Além da formalização do cumprimento do mandado judicial de prisão preventiva oriundo da investigação tocantinense, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Os suspeitos são investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo, integração de organização criminosa armada e organização criminosa ultraviolenta com domínio social estruturado e controle territorial.

A FICCO/TO é composta pela Polícia Federal e pelas Polícias Civil, Militar e Penal do Tocantins.