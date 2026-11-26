da redação

A Polícia Civil do Tocantins (PC/TO), por meio da 1ª Divisão Especializada de Investigações Criminais (1ª DEIC – Palmas), com o apoio da Polícia Penal, deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 26, a Operação Égide, com o objetivo de cumprir 13 mandados de busca e apreensão. As investigações apontam que um grupo criminoso planejava atentados contra a vida de agentes públicos que atuam no enfrentamento à criminalidade organizada na região.

A operação mobilizou 47 policiais, sendo 40 policiais civis e sete policiais penais, para o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão nos municípios de Arraias, Conceição do Tocantins e Taipas do Tocantins, incluindo diligências no interior da unidade prisional. Durante o cumprimento das buscas em Arraias, uma pessoa foi presa em flagrante em razão da localização de entorpecentes.

A ação integra a Operação Protetor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e contou com o apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), da Divisão de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Diretoria de Inteligência Policial (DIP), da DEIC de Porto Nacional, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Gurupi, da Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC) e da Delegacia Regional de Polícia Civil de Dianópolis, que disponibilizou 15 policiais para a operação. Por parte da Polícia Penal, participaram o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (GOPE), o Núcleo de Operações com Cães (NOC) e as equipes locais da unidade prisional.

As investigações tiveram início em outubro deste ano, após a Polícia Civil receber informações sobre uma articulação criminosa que tinha como alvos um magistrado, uma delegada de Polícia Civil, um membro do Ministério Público e policiais penais que exerceram funções de direção na unidade prisional de Arraias.

A partir dessas informações, a Polícia Civil desenvolveu um trabalho investigativo que permitiu identificar suspeitos de envolvimento no plano criminoso, tanto no interior quanto fora do estabelecimento penal.

Retaliação à atuação do Estado

As investigações apontam que a articulação criminosa seria motivada pelo rigor da atuação da Polícia Civil e do Ministério Público no enfrentamento às organizações criminosas, bem como por decisões judiciais que contrariavam os interesses das facções. Havia também insatisfação com o rigor da fiscalização no presídio, que vinha impossibilitando a comunicação de presos com integrantes dos grupos criminosos que estavam fora do presídio.

Diante das dificuldades para ingressar com aparelhos celulares na unidade, os investigados teriam recorrido ao envio de cartas e bilhetes a familiares e colaboradores externos para transmitir ordens relacionadas ao monitoramento das autoridades públicas.

As medidas judiciais cumpridas nesta quinta-feira buscam reunir novos elementos de prova, identificar todos os envolvidos na articulação criminosa e impedir a concretização das ameaças.

São investigados os crimes de coação no curso do processo e domínio social estruturado praticado por integrantes de organização criminosa.

Proteção dos agentes públicos

A Operação Égide reafirma o compromisso da Polícia Civil do Tocantins com a proteção das autoridades públicas e, sobretudo, dos profissionais de segurança pública que, no exercício de suas atribuições, atuam diretamente no enfrentamento às organizações criminosas.

O delegado Wanderson Chaves de Queiroz, da 1ª DEIC de Palmas e responsável pela investigação, destaca que a ação representa uma resposta firme do Estado a qualquer tentativa de intimidação de seus agentes.

“É fundamental que cada policial do Tocantins tenha a segurança de que, ao desempenhar suas atribuições e cumprir seu dever legal, contará com o respaldo imediato da instituição diante de qualquer ameaça. Não admitiremos que organizações criminosas utilizem a intimidação ou a violência como instrumentos para interferir no trabalho das forças de segurança, do Ministério Público ou do Poder Judiciário. A Operação Égide reafirma esse compromisso e demonstra que qualquer tentativa de constranger a atuação legítima dos agentes do Estado será enfrentada com firmeza, prioridade e dentro dos limites da lei”, ressalta o delegado.

Operação Égide

O nome da operação tem origem na mitologia grega e faz referência à égide, escudo associado à deusa Atena, símbolo de proteção e autoridade. A denominação traduz o propósito da ação policial: assegurar, sob a autoridade do Estado, a proteção daqueles que atuam na defesa da sociedade e garantir o livre exercício das atribuições das instituições responsáveis pela aplicação da lei.