da redação

Uma operação de patrulhamento das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia Militar, resultou na morte de um suspeito na noite desta quarta-feira (25), no Setor Laila, região sul da capital tocantinense. A ação policial teve início durante uma tentativa de abordagem na rodovia TO-030, no trecho que conecta o bairro Taquaralto ao distrito de Taquaruçu.

O homem morto na ocorrência foi identificado como Alisson Pereira de Araújo, de 26 anos, amplamente conhecido nos meios policiais pelo apelido de “Boneco da Morte”. De acordo com levantamentos preliminares das forças de segurança, ele acumulava uma extensa ficha criminal, com passagens e registros ligados a crimes de homicídio e outros delitos graves na região.

Segundo nota oficial divulgada pela Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), a dinâmica do confronto começou quando os militares deram ordem de parada a ocupantes de uma motocicleta e um deles empreendeu fuga a pé. Durante a perseguição, Alisson teria sacado uma arma e disparado contra os agentes da Rotam, que revidaram a agressão; ele foi atingido e teve o óbito constatado ainda no local.

Após o ocorrido, equipes da perícia oficial e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar os levantamentos técnicos e a remoção do corpo. As circunstâncias da intervenção policial serão formalmente apuradas pela 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas.