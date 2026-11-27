da redação

A Polícia Civil do Tocantins concluiu uma investigação que revelou uma situação inusitada em Paraíso do Tocantins. Um homem de 59 anos utilizava a fotografia do próprio sobrinho para criar um perfil falso em um aplicativo de mensagens e entrar em contato com mulheres. A situação foi descoberta depois que uma conhecida procurou a vítima para informar sobre as abordagens.

Durante as investigações, conduzidas pela 63ª Delegacia de Polícia, os policiais identificaram o responsável pelo perfil: o próprio tio do rapaz. Após ser localizado e interrogado, ele inicialmente negou o envolvimento, mas acabou confessando a prática depois de ser confrontado com as provas reunidas pela equipe policial.

Com a conclusão do inquérito, o procedimento será encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as providências cabíveis pelo crime de falsa identidade, previsto no Código Penal. O delegado responsável pelo caso, José Lucas Melo, também aproveitou a situação para alertar a população sobre os cuidados necessários no ambiente digital.

Entre as recomendações estão restringir a visualização de fotos aos contatos, ativar a verificação em duas etapas nos aplicativos e utilizar senhas seguras, evitando combinações simples, como números ou datas de nascimento.